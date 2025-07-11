Ідеальна погода для відпочинку біля річки. Якою буде температура у Києві на вихідних

Погодних сюрпризів на вихідних у Києві не буде

Погода у Києві досі спекотна і найближчими днями стовпчики термометрів не впадуть нижче +27 градусів. Крім того, на небі іноді плаватимуть хмари.

За даними Meteofor, вітри наприкінці тижня не розгуляються вище помірних 6 м/с. Хоча в Укргідрометцентрі прогнозують, що їх сила може сягнути свіжих 10 м/с.

У суботу, 12 липня, киян чекає мінлива хмарність та помірна літня температура до +27 градусів вдень та до +16 градусів вночі, передали у Meteofor. Наступного дня, 13 липня, прогнозується ясна погода, а показники на термометрах трохи підвищаться — у денний час сягнуть +29 градусів, а в нічний — +18 градусів.

Сила вітру протягом вихідних не перевищить помірних 6 м/с.

Якою очікується погода на вихідних

Водночас за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність у столиці передбачається протягом усіх вихідних, як вдень, так в ночі.

Температура повітря вдень 12-13 липня коливатиметься в межах +28…30 градусів, а в ночі — +16…19 градусів. Сила вітру тим часом буде в межах легких-свіжих 8-10 м/с.

Якою очікується погода на вихідних

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні наприкінці тижня прогнозують одразу нестерпну спеку і грози.