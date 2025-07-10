Июльская жара обойдет не всю Украину: где и когда будет прохладно

Некоторые украинцы будут наслаждаться прохладой

Во второй половине июля в Украине ожидается преимущественно теплая погода с локальными вспышками жары на юге, в центральных и восточных регионах. Температурные условия будут варьироваться от комфортных до жарких, что требует внимания к защите от перегрева.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич в материале "Адская жара, засуха и грозы. Погода "разделит" Украину в ближайшее время".

С 16 по 20 июля на юге ожидается значительное повышение температуры воздуха – дневные показатели будут достигать от +32 до +38°С.

Кроме южных областей, подобные погодные условия прогнозируются также в некоторых районах центральной и восточной части страны, где температура воздуха днем также поднимется до +32…+38 °С.

В других регионах лето будет теплым, но жара не столь интенсивная. Максимальная дневная температура будет колебаться в пределах +26…+32 градуса, что делает погоду более комфортной для повседневных дел и прогулок. Ночью температура будет опускаться до +16…+21 °С.

Эти 4 дня украинцы будут наслаждаться теплом, но без излишней жары, тогда как южные области будут находиться под влиянием активного солнечного нагрева. Запланируйте небольшой отпуск на природе, пока погода этому будет способствовать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первые дни июля засвидетельствовали: в этом году в Украине следует ожидать новых температурных рекордов. В то же время, вместе с сильной жарой могут приходить мощные грозы.