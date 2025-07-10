Асфальт нагревается до +62, а люди в транспорте теряют сознание: как Украина переживает жару (фото, видео)

В Киеве коммунальщики поливают улицы водой, чтобы сбавить перегрев

Украина переживает очередную волну чрезвычайной жары, охватившей часть регионов. В отдельных городах температура воздуха, грунта и асфальта достигает критических значений, а синоптики прогнозируют дальнейшее обострение ситуации. Медики предупреждают об опасности для здоровья, аграрии – об угрозе урожаям, а экологи – о связи нынешней жары с долгосрочными изменениями климата.

"Телеграф" собрал информацию о жаре в городах, аномальных показателях температуры и причинах такого явления.

В каких городах жара самая высокая

В Днепре зафиксированы одни из самых экстремальных температур: на жилом массиве "Парус" асфальт прогрелся до 61 градусов Цельсия, а местами — до 62 градусов. Местные жители сообщают, что припаркованные автомобили, оставленные на солнце, разогреваются до 72 градусов.

Температура асфальта в Днепре.

В Полтавской области жара также достигла критических показателей. В Кременчуге зафиксирован случай, когда пассажир упал в обморок в троллейбусе — врачи связывают это с перегреванием организма. Температура воздуха днем достигала более 45 градусов по Цельсию.

В самой Полтаве ситуация усложнилась еще и отсутствием инфраструктуры для охлаждения горожан. Как сообщили в Полтававодоканале, этим летом в городе не будут работать освежающие арки, которые в предыдущие годы устанавливали на центральных улицах. Причина — неудовлетворительное финансовое состояние предприятия, поэтому необходимое оборудование устанавливать не будут.

В Киеве температура воздуха 10 июля поднималась до +36 градусов, а кое-где в центре города еще выше. Чтобы частично снизить уровень перегрева, коммунальные службы продолжают регулярно поливать улицы водой.

В "Киевавтодоре" пояснили, что такие меры позволяют уменьшить количество пыли, а также предотвращают деформацию дорожного покрытия, которая может возникнуть вследствие перегрева асфальта. По данным дорожных служб, полив также снижает температуру поверхности на несколько градусов, что положительно сказывается не только на состоянии инфраструктуры, но и комфорте пешеходов.

В Харькове 10 июля фиксировали экстремально высокую температуру – местные термометры на солнце показывали более 50 градусов. Хотя такие показатели не являются официальными (речь идет о нагреве под прямыми лучами).

В Харьковской области продолжается ликвидация трех крупных очагов лесных пожаров, возникших на фоне длительной жары и засухи. К тушению привлечены подразделения ГСЧС, работники лесных хозяйств и местные пожарные команды.

По информации ГУ ГСЧС в регионе, по состоянию на 12:00:

В Боровском лесничестве вблизи села Подлиман Изюмского района горит лесная подстилка на площади свыше 62 га.

Лесные пожары в Харьковской области. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Петровском лесничестве вблизи села Руднево Изюмского района пылает 30 га хвойной подстилки. На месте работают 44 спасателя, 10 единиц техники, а также 7 работников и 2 единицы техники лесного хозяйства.

Лесные пожары в Харьковской области. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Старовировском лесничестве возле села Николаевка Берестинского района горят лесные массивы (15 га) и кустарники (20 га). Для борьбы с огнем задействовано 30 спасателей, 7 единиц техники ГСЧС и 3 представителя лесхоза с соответствующим оснащением.

Лесные пожары в Харьковской области. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Первые признаки почвенной засухи уже зафиксировали

В центральной Украине аномальная жара проявляется не только в метеорологических показателях, но и в реальных угрозах аграрному сектору. Как сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, с начала июня в регионе почти не было дождей, а стабильно высокие температуры привели к началу почвенной засухи. Более всего страдают поздние сельскохозяйственные культуры, в частности кукуруза, у которой как раз длится период максимальной потребности во влаге.

"Запасы увлажнения в метровом слое почвы сейчас в 1,5-3 раза меньше обычных для этого периода значений", — подчеркнул синоптик. По его словам, 9 июля метеостанции в Золотоноше, Каневе и Чигирине зафиксировали новые температурные рекорды за последние 30 лет, а в городе Смела превышен максимальный показатель за 80 лет наблюдений.

Засуха на полях Черкасской области. Фото: Виталий Постригань

Хотя 10 июля на территорию Украины начал поступать влажный южный циклон, в Черкасской области погодные контрасты остаются незначительными: температура в Чигирине достигала +34 градусов, в Жашкове — +26 градусов. В течение ночи и утра 11 июля атмосферный фронт циклона Gabriele может принести локальные грозовые дожди, однако существенного улучшения гидрологической ситуации не ожидается.

По прогнозам, в выходные, 12-13 июля, под влиянием антициклона Dorle в Черкасской области установится типичная сухая летняя погода с дневными температурами до +31 градусов по Цельсию. А уже с понедельника, 14 июля, ожидается новая волна жары, хотя и менее интенсивная, чем текущая.

Херсон вторую неделю находится в плену аномальной жары : температура днем достигает 40 градусов, а иногда и превышает этот порог. Улицы города больше опустели — горожане избегают пребывания на солнце, животные прячутся в тени или ищут воду.

Местные жители активно помогают любимцам, оставляя на улицах миски с водой. Спасатели призывают соблюдать элементарные правила безопасности во время жары: не выходить на улицу в период с 11:00 до 17:00, носить головные уборы, очки и светлую одежду, пить много воды и избегать длительного пребывания на открытом солнце. В экстремальных условиях даже простая забота может спасти жизнь.

До какого числа будет жара на востоке и юге: синоптики предупреждают

По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, обнародованном в комментарии изданию "Телеграф", аномально жаркая и сухая погода сохранится на юге и востоке Украины по меньшей мере до 18-20 июля. В этот период атмосферные фронты не смогут вытеснить жаркую воздушную массу, поэтому температуры будут оставаться критически высокими с минимальным количеством осадков.

Игорь Кибальчич

Между тем, на западе, севере и части центральных областей условия будут более комфортными: снижение атмосферного давления, поступление прохладного воздуха и локальные грозы принесут временное облегчение. Однако на юго-востоке затяжная жара уже повлекла за собой развитие почвенной засухи, что угрожает сельскому хозяйству и повышает уровень пожарной опасности. Ожидаемое ослабление температурного давления придет только в третьей декаде июля — с влажным воздухом, поступающим с северо-запада Европы.

Половина страны страдает от жары, остальная часть – от холода

В ряде регионов зафиксированы сильные ливни, грозы и шквальный ветер. Из-за сложных погодных условий часть населенных пунктов осталась без электроснабжения, а на дорогах затруднено движение.

Как сообщает Укргидрометцентр, II уровень опасности объявлен во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Там сегодня, 10 июля, ожидаются опасные погодные явления, которые могут представлять реальную угрозу населению, инфраструктуре и окружающей среде. Синоптики призывают к максимальной осторожности.

Непогода также охватила Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Хмельницкую и Винницкую области, где прогнозируются потенциально опасные метеоусловия. Во Львовской области, по данным местных властей, непогода оставила без света более 190 населенных пунктов, а во Львове часть улиц подтоплена. На отдельных участках дороги заблокированы.

Климатический кризис усиливается: 2024 год — самый жаркий в истории, и это только начало

По данным Европейского агентства по мониторингу климата Copernicus, 2024 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Температурные рекорды фиксировались как на глобальном, так и локальном уровнях — в Украине почти ежемесячно обновлялись максимальные показатели. К примеру, в феврале во Львове воздух прогрелся до +17,8 градуса, а в июле — уже в 11 областях были установлены абсолютные температурные максимумы. В Николаеве тогда зафиксировали +41,6 градуса, что стало рекордом лета.

Эти показатели не исключение, а часть системной тенденции. Каждый год украинцы все труднее переносят жару. "Главная боль, головокружение, чувство солнечного удара даже дома без кондиционера — становится невыносимо не только физически, но и эмоционально", — рассказывают жители разных городов.

В то же время аномальная жара уже охватила Европу. В нескольких странах температура достигает +42 градусов, и, по словам климатологов, Украину это тоже не минует. Из-за климатических изменений растет количество новых инфекционных угроз. Изменения среды заставляют грызунов и насекомых переноситься на новые территории, в частности, в южные области Украины. Уже сейчас фиксируются случаи появления новых видов вредителей, которые могут являться носителями болезней.

Отдельная проблема — дефицит питьевой воды. В засушливых регионах нехватка осадков в сочетании с длительной жарой приводит к снижению уровня подземных вод.

На уровне Европы ситуация еще более драматична: по данным исследования, в 2023 году жара стала причиной около 44 000 смертей, и эта цифра, вероятно, занижена. Если глобальная температура повысится еще на 3 °C, ежегодные потери могут достигнуть 129 000 человеческих жизней.

Последствия для сельского хозяйства не менее серьезны. Украинские аграрии потеряли более 2 миллиардов долларов за последние 20 лет только из-за изменения климата. Пшеница перестает вызревать — "запекается" прямо в полях. Растения усыхают еще до формирования полноценного урожая. Мировая экономика, по данным ученых, в период с 2000 по 2019 годы потеряла не менее $2,8 триллиона, что эквивалентно 16 миллионам долларов каждый час.

Изменения климата также создают риски для критической инфраструктуры, в том числе атомных и гидроэлектростанций. Нагрев воды в водоемах-охладителях снижает эффективность охлаждения реакторов и турбин. В таких условиях даже стабильное энергообеспечение может оказаться под угрозой.

Причины глобального потепления хорошо известны. На первом месте сжигание ископаемого топлива (угля, нефти, газа), которое приводит к накоплению парниковых газов в атмосфере. Они содержат солнечное тепло и запускают эффект самоусиления потепления. Второй критической причиной является вырубка лесов и деградация природных экосистем, что уменьшает способность планеты к саморегуляции.

Весомую роль в обострении ситуации играет и война. По словам климатологи Веры Балабух, только за два года полномасштабного вторжения России в Украину выбросы углерода выросли на 180 миллионов тонн.

Ученые предупреждают : если не приступить к решительным действиям, глобальное потепление может перейти в неконтролируемую фазу.

Что еще можно сделать?

Специалисты отмечают: еще не поздно остановить худший сценарий. Необходимо одновременно сокращать выбросы парниковых газов и адаптироваться к новым условиям. Наиболее эффективные мероприятия включают:

переход на возобновляемые источники энергии ;

; восстановление природных экосистем (лес, болот, степей);

(лес, болот, степей); разумную урбанистику , адаптированную к экстремальным температурам;

, адаптированную к экстремальным температурам; сохранение водных ресурсов и инвестиции в климатоустойчивое сельское хозяйство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину охватила мощная жара, которая уже начала негативно отражаться на состоянии речной экосистемы. Высокие температуры снижают уровень растворенного кислорода в воде, что приводит к массовой гибели рыбы и существенно сократит популяцию отдельных видов.