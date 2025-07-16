Когда власти не реагируют, в ход идет "тяжелая артиллерия": в Киеве придумали, как спасти озеро от наглых гостей

Местные жители придумали креативный способ поквитаться с нарушителями

В одном из микрорайонов Киева – Бортничах – растет возмущение из-за состояния прибрежной зоны местного озера в урочище Витовец. Это место любимо для многих в жаркие дни, однако в последнее время берег все чаще засоряется из-за небрежности некоторых посетителей.

Об этом пишет пользователь Ирина Остаповская в Facebook. Женщина поделилась своими эмоциями после очередной утренней уборки территории у озера. Она отметила, что берег, на самом деле, очень "благодарен людям за "чистоту" и "ухоженность"", хотя и добавила с иронией, что "животные лучше — они не мешают существовать".

Состояние озера в урочище Витовец в июле

Автор также выразила мнение, что все на свете взаимосвязано и каждый должен заботиться об окружающей среде. Однако далеко не все это понимают.

В своем посте Ирина Остаповская подчеркнула, что для таких нерадивых посетителей существует полиция, а также "постоянное проклятие и пренебрежение нормальными людьми", которые убирают территорию от мусора.

Ее слова поддержали другие пользователи, заметившие, что во время каждого визита приходится убирать не только свои, но и чужие остатки хлама. Одна из комментаторок поделилась: "В прошлый раз тоже вывезли пакет собственного мусора и еще 3 — чужого. Люди бесят".

Другая добавила, что, мол, нужно уже устанавливать таблички с надписями: "За вами наблюдают ведьмы", — так называемые отпугиватели от безразличных гостей урочища.

Что пишут украинцы под постом

Итак, киевляне настроены действовать и верят, что если официальные мероприятия не помогают, то, возможно, такая информационная табличка с юмором или иронией заставит бессознательных отдыхающих относиться к природе с большим уважением.

Добавим, что Витовец считается достопримечательностью в столице. Расположено озеро в исторической местности в Дарницком районе Киева.

Ранее "Телеграф" сообщал, что уже длительное время озеро в поселке Ворзель на Киевщине не считается чистейшим водоемом региона. Местные жители борются за его сохранение на протяжении многих лет. Еще несколько лет назад Ворзельское озеро было на грани исчезновения: дно было покрыто водорослями, источники заилились, а сам водоем постепенно превращался в болото. Однако, благодаря активной позиции общины, озеро удалось восстановить — его почистили, источники снова наполнились водой, а берег обустроили. Впрочем, сейчас эта проблема снова возвращается.