Киевские коммунальщики странно "объяснили", куда исчезли деньги на восстановление озера Синее

Водоем имеет большое значение для экосистемы столицы

Киевское КП "Плесо" проигнорировало собственную официальную позицию относительно открытости к диалогу и отказалось предоставлять разъяснения о расходе десятков миллионов гривен на сомнительную с точки зрения целесообразности расчистку озера Синее.

Такой вывод можно сделать из ответа гендиректора КП "Плесо" Вячеслава Савицкого на запрос издания "Телеграф".

О том, что средства, потраченные и так называемое "восстановление" озера Синее, фактически пущены на ветер, ранее заявили ряд экологов. В частности, об этом прямо заявил руководитель экологической организации Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) Владимир Борейко, а ученый-гидролог Виктор Вишневский провел исследование, в котором подробно объяснил, что не так с действиями КП "Плесо" по восстановлению Синего.

В свою очередь КП "Плесо" выпустило официальное сообщение, где назвало такие заявления экологов фейком, якобы направленным на дискредитацию киевской власти и КП "Плесо", и отдельно отметило, что в коммунальном предприятии, цитируем: "открыты к диалогу и готовы предоставлять все необходимые разъяснения о ходе работ на озере Синее".

"Телеграф", в свою очередь также исследовал ситуацию (подробнее об этом в статье "Как пробить дно за 20 миллионов: история недоспасения киевского озера Синее" ), и обнаружил, что в 2024 году в рамках расследования уголовного дела относительно неправомерных расходов на расчистку озера была проведена комплексная судебная инженерно-экологическая и инженерно-гидрогеологическая экспертиза. Эта экспертиза признала, что "перспективы восстановления озера Синее выглядят малообнадеживающими, исходя из геологогидрогеологических условий территории, а также негативных эффектов изменения климата и застройки территории".

Также, рассчитывая на заявленную КП "Плесо" готовность предоставить разъяснения о возобновлении озера Синее, редакция направила соответствующий запрос коммунальному предприятию, в котором попросила прокомментировать всего четыре вопроса:

- Учитывало ли КП "Плесо", готовя работы по Синему, результаты комплексной судебной экспертизы, признавшей перспективы восстановления озера малообнадеживающими;

- Почему в тендерной документации были указаны работы на благоустройство территории вокруг озера, хотя "Плесо" заранее знало, что их проводить не будут, и куда в конце концов пойдут выделенные на это средства;

- Почему была уничтожена суглинистая прослойка под озером, что, фактически, превратило его в дырявый тазик;

- И насколько вообще целесообразны работы по расчистке озера Синее, учитывая нехватку средств на нужды обороны.

В результате мы получили ответ, который никак не говорит о "готовности к диалогу", скорее наоборот. Так, в КП "Плесо" отметили, что "комментарии или разъяснения не являются публичной информацией и соответственно на запрос, направленный в адрес КП "Плесо" Всеукраинским интернет-изданием "Телеграф", не распространяется действие Закона Украины "О доступе к публичной информации ".

Как говорят — "дякуємо, дуже дякуємо. Но как же тогда быть с обещаниями "дать разъяснения" от самого КП "Плесо"?

Также в ответе на запрос сообщается, что, цитируем, "информация о проведении комплексной судебной инженерно-экологической и инженерно-гидрогеологической экспертизы, в том числе выводы по результатам ее проведения, в КП "Плесо" отсутствует".

Это очень странно, учитывая, что именно КП "Плесо" ответственно за озеро Синее и, по идее, должно быть в курсе, когда в отношении него проводится столь масштабная и определяющая для судьбы самого озера процедура.

В конце концов, редакция не получила вразумительного ответа ни на одну из позиций запроса. Вопрос о разрушении дна озера, в результате чего, вероятнее всего, вода в нем не будет держаться, был проигнорирован. Вопрос о средствах на благоустройство тоже.

А о целесообразности расхода на этот проект миллионов гривен во время войны в КП "Плесо" попытались "перевести стрелки" на КГГА и Киевсовет, отметив, что "принятие решений по назначению средств городского бюджета, в том числе в период действия военного положения за пределами компетенции КП "Плесо".

"Учитывая вышеизложенное, КП "Плесо" оставляет за собой право не комментировать поднятые в запросе вопросы", — говорится в ответе руководителя КП "Плесо" Вячеслава Савицкого.

Позиция, конечно, интересная, только вот руководству КП, наверное, следует помнить, что в истории с Синим уже был один руководитель КП "Плесо", получивший уголовное дело за его непродуманное "восстановление". И что и сейчас ответственность за проект восстановления озера лежит именно на КП "Плесо". Если озеро Синее все-таки пересохнет, спросят не с Кличко или депутатов Киевсовета, а именно с господина Савицкого.

Озеро Синее: сверху – несколько лет назад, посередине – в 2024 году, внизу – по состоянию на июнь 2025 года

Напомним, ранее озеро Синее на Виноградаре занимало 15 га. В результате непродуманной жилой застройки вокруг озера по состоянию на 2024 год от него осталась всего лужа в несколько метров. Экологи утверждают, что без обеспечения путей водосбора какие-либо работы по его восстановлению, в частности выполненная по заказу КП "Плесо" расчистка, не дадут результата. В 2024 году в рамках уголовного дела №758/15671/24 о деятельности бывшего руководства КП "Плесо" была проведена судебная экспертиза, которая также сочла восстановление озера нецелесообразным. Несмотря на это, работы по расчистке озера, на которые уже потрачено 20 млн. грн. из запланированных 80 млн. грн., начались в 2024 году. Несмотря на то, что вода в нем все-таки появилась, экологи утверждают, что это на время, ведь работы велись неправильно. В результате непродуманной деятельности была уничтожена суглинистая прослойка на дне озера, а насыпанный на его берегах отработанный песок полностью перекрыл водозабор. Руководитель КЭКЦ Владимир Борейко считает, что озеро может снова пересохнуть уже в августе этого года.