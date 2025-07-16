Коли влада не реагує, у хід іде "важка артилерія": у Києві вигадали, як врятувати озеро від нахабних гостей

Місцеві жителі вигадали креативний спосіб поквитатися з порушниками

В одному з мікрорайонів Києва — Бортничах — зростає обурення через стан прибережної зони місцевого озера в урочищі Вітовець. Це місце є улюбленим для багатьох у спекотні дні, проте останнім часом берег усе частіше засмічується через недбалість деяких відвідувачів.

Про це пише користувачка Ірина Остаповська у Facebook. Жінка поділилася своїми емоціями після чергового ранкового прибирання території біля озера. Вона зауважила, що берег, насправді, дуже "вдячний людям за "чистоту" і "доглянутість"", хоча й додала з іронією, що "тварини ж краще — вони не заважають існувати".

Стан озера в урочищі Вітовець у липні

Авторка також висловила думку, що все на світі взаємопов'язане і кожен має дбати про навколишнє середовище. Однак далеко не всі це розуміють.

У своєму дописі Ірина Остаповська підкреслила, що для таких недбалих відвідувачів існує поліція, а також — "постійне прокляття й зневага нормальних людей", які прибирають територію від сміття.

Її слова підтримали інші користувачі, які зауважили, що під час кожного візиту доводиться прибирати не лише своє, а й чужі залишки непотребу. Одна з коментаторок поділилася: "Минулого разу теж вивезли пакет власного сміття і ще 3 — чужого. Люди бісять".

Інша додала, що, мовляв, треба вже встановлювати таблички з написами: "За вами спостерігають відьми", — так звані відлякувачі від байдужих гостей урочища.

Що пишуть українці під дописом

Отже, кияни налаштовані діяти й вірять, що якщо офіційні заходи не допомагають, то, можливо, така інформаційна табличка з гумором чи іронією змусить несвідомих відпочивальників ставитися до природи з більшою повагою.

Додамо, що Вітовець вважається туристичною пам'яткою в столиці. Розташоване озеро в історичній місцевості в Дарницькому районі Києва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вже тривалий час озеро в селищі Ворзель на Київщині не вважається найчистішою водоймою регіону. Місцеві жителі ведуть боротьбу за його збереження протягом багатьох років. Ще кілька років тому Ворзельське озеро було на межі зникнення: дно було вкрите водоростями, джерела замулились, а сама водойма поступово перетворювалася на болото. Проте завдяки активній позиції громади озеро вдалося відновити — його почистили, джерела знову наповнились водою, а берег облаштували. Втім, нині ця проблема знову повертається.