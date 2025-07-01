Это киевское озеро спасло сотни птиц, но теперь само нуждается в спасении: где оно находится

Этот небольшой водоем, возникший естественным путем, стал уникальным эко-оазисом в черте города

В густозаселенном Дарницком районе Киева, среди многоэтажек и оживленных улиц, расположилось небольшое, но очень важное озеро Жандарка. Этот живописный водоем, зажатый между улицами Урловской, Здолбуновской и Григоренко, стал настоящим природным оазисом для местных жителей.

История Жандарки началась в 1970-х—1980-х годах, когда природа сама создала этот водоем. Во время весенних наводнений луговые низменности наполнились водой, и постепенно образовалось озеро, получившее название местных жителей. Это уникальный пример того, как естественные процессы могут создать оазис среди урбанизированного ландшафта.

Озеро Жандарка

Небольшие размеры озера не умаляют его значения — напротив, именно компактность делает Жандарку особым местом, где городская природа концентрируется в одной точке. Водоем стал домом для различных видов птиц, в частности уток, регулярно гнездящихся на ее берегах. Здесь можно наблюдать за жизнью водоплавающих птиц и другой местной фауны, нашедшей убежище в этом природном уголке.

Сохранение биоразнообразия в городской среде

Жандарка играет немаловажную роль в сохранении биоразнообразия Киева. Во времена, когда природные ландшафты уступают место застройке, такие островки природы становятся критически важными для поддержания экосистемы города. Озеро служит местом отдыха для перелетных птиц, нерестилищем для местных видов рыб и домом для различных водных растений.

Для местных жителей озеро стало излюбленным местом отдыха. Родители с детьми приходят сюда кормить уток, пожилые люди наслаждаются спокойствием у воды, а школьники используют мост через озеро как безопасный путь в учебные заведения. Этот мостик стал не просто инфраструктурным объектом, а символом того, как природа и городская жизнь могут гармонично сосуществовать.

Мосток через озеро Жандарка

мостик через озеро Жандарка

Борьба за чистоту: вызовы урбанизации

Размещение озера в густонаселенном районе приносит не только преимущества, но и серьезные вызовы. В годы жизни Жандарка неоднократно страдала от последствий городской жизни: в воду попадал бытовой мусор, а иногда на поверхности появлялись маслянистые пятна, что свидетельствовало о попадании нефтепродуктов и других вредных веществ.

Озеро Жандарка

Однако община и местные власти не остались равнодушными к судьбе озера. Регулярно проводятся работы по очистке водоема: волонтеры и коммунальные службы вывозят мусор с берегов, осуществляют покос травы для поддержания эстетичного вида, расчищают водоем от чрезмерного скопления водорослей.

В общем, озеро Жандарка — это пример того, как небольшой природный водоем может стать настоящим сокровищем для городской общины. Несмотря на вызовы, связанные с урбанизацией, совместные усилия жителей и власти помогают сохранить этот естественный уголок для будущих поколений киевлян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где скрывается одно из самых больших озер Киева. Здесь водятся рыбы, занесенные в Красную книгу Украины, а вдоль берегов гнездятся птицы, живут ондатры, болотные черепахи, зайцы.