Трамп потеряет силу? Какие изменения США может принести победа демократов

Ключевой нюанс кроется в политической системе Штатов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

По мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, победа демократов на выборах в США не повлияет на действия президента Дональда Трампа. Но искусственный интеллект уверен, что ситуация в Штатах не столь безнадежна.

"Телеграф" обратился к ИИ, чтобы тот проанализировал опасения Мерца и сделал свои прогнозы. Ведь в Германии достаточно скептически относятся к победе демократов на промежуточных выборах.

"В последние два года Трамп преимущественно руководил страной, не консультируясь с Конгрессом. Почему сейчас должно быть иначе?", — заявил Мерц.

Однако искусственный интеллект считает, что ситуация не столь безнадежна. Оценка канцлера Германии имеет основания: Трамп действительно может продолжать активно использовать исполнительную власть даже при демократическом Конгрессе. Но не нужно воспринимать победу демократов как нечто символическое. Президент не может игнорировать законодательство. Но ключевой нюанс кроется в политической системе США: Конгресс не просто согласовывает решение президента — у него есть собственные конституционные полномочия, которые Белый дом не может полностью взять на себя.

Сможет ли Трамп и дальше обходить Конгресс?

Фактически да, но и здесь его ждут определенные ограничения. Исполнительные указы президента разрешают изменить политику федеральных ведомств, но они не законы и не дают права отменять решения Конгресса. Президент может действовать в рамках действующего законодательства, но не может просто взять на себя законодательные полномочия.

При демократическом Конгрессе Трамп сможет:

издавать исполнительные указы в областях, где имеет достаточные полномочия;

блокировать или тормозить законодательные инициативы демократов;

использовать право вето;

проводить внешнюю политику и управлять исполнительными структурами.

Однако он не сможет единолично определять бюджет, отменять законы или игнорировать законодательный контроль.

Фридрих Мерц

Как долго Трамп может пользоваться правом вето?

ИИ говорит, что право вето у Трампа до завершения президентского срока, то есть до 20 января 2029 года. При этом конституция не ограничивает количество президентских вето. Фактически Трамп может ветировать все законопроекты. Но это вето не абсолютно, у Конгресса есть пути преодоления.

"Соответствующее решение должны поддержать две трети присутствующих и голосующих в каждой палате. Это значит, что демократам придется заручаться поддержкой части республиканцев. В то же время президент не может ветировать уже принятый закон бесконечно. У него есть 10 дней, не считая воскресенья, чтобы подписать его, вернуть из вето или, при определенных условиях, допустить так называемое карманное вето", — пишет ИИ.

Могут ли демократы восстановить баланс сил?

Искусственный интеллект считает, что результаты промежуточных выборов изменили политические условия для Трампа. Но следует понимать, что новый Конгресс начнет работу только с 3 января 2027 года.

Какие инструменты влияния получат демократы:

Бюджетный контроль. Они смогут блокировать финансирование отдельных инициатив Трампа, потребовать изменений в бюджетные программы и влиять на расходы Пентагона.

Расследование. Демократы получат контроль над комитетами, которые могут проводить слушания, вызывать должностных лиц и потребовать документы администрации.

Кадровое воздействие. Сенат сможет блокировать или затягивать утверждение кандидатур на федеральные должности, в том числе судей.

Законодательное давление. Демократы смогут принимать свои законопроекты, а Трамп будет вынужден идти на компромисс или налагать вето.

"В то же время, есть ограничения: в Сенате для большинства обычных законопроектов фактически нужно 60 голосов, чтобы преодолеть процедурную блокировку. Поэтому даже контроль над обеими палатами не гарантирует демократам возможности реализовать всю свою программу", — говорит ИИ.

Резюмируя искусственный интеллект говорит, что Трамп не потеряет президентских полномочий, но его возможности единолично управлять страной существенно сократятся. Демократический конгресс не сможет отменять все президентские решения, но способен ограничить финансирование, блокировать законодательные инициативы и создать серьезные проблемы для Белого дома.

"Вероятнее всего, последние два года президентства Трампа станут периодом жесткого противостояния между Белым домом и Конгрессом. И главное: Трамп сможет продолжать руководить, но ему все чаще придется считаться с Конгрессом — особенно в вопросах бюджета, военной помощи и финансирования американского присутствия в Европе", — объясняет ИИ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что победа демократов на выборах в США означает для Украины.