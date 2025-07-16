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Его пытались переименовать, но жители отстояли историческое название: почему Чоколовка в Киеве так называется

Автор
Катерина Шполянская
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Чоколовка
Чоколовка. Фото Колаж "Телеграфа"

Этот район Киева прошел путь от небольшого рабочего поселка до современного городского района, сохранив при этом историческое название и уникальную атмосферу

Чоколовка — один из самых колоритных районов Киева с богатой историей, корни которой уходят в начало XX века. Расположенный в северной части Соломенского района, этот микрорайон до сих пор хранит память о своем основателе.

"Телеграф" расскажет о нем подробнее. Ведь здесь переплетаются судьбы рабочих начала XX века, стремившихся к лучшим условиям жизни, и современных киевлян, которые продолжают жить и работать на Чоколовке.

От рабочего поселка до городского района

История Чоколовки началась в 1901 году, когда группа рабочих завода "Гретер и Криванек" при поддержке влиятельного гласного городской думы Николая Чоколова смогла приобрести участок земли для строительства собственного жилья. До этого территория принадлежала писарю Никольско-Борщаговской волости.

Николай Иванович Чоколов был видной фигурой в общественной жизни Киева конца XIX — начала XX века. Его участие в создании рабочего поселка оказалось настолько значимым, что благодарные жители увековечили его имя в названии своего района.

Николай Иванович Чоколов

Первоначально Чоколовка формировалась как поселок для железнодорожников и заводских рабочих, стремившихся улучшить свои жилищные условия. Уже в 1918 году поселок был отмечен на немецкой топографической карте, а в 1925 году получил официальный статус поселка городского типа. Значительной вехой в истории района стал 1930 год, когда Чоколовка официально вошла в состав Киева. Несмотря на попытки советских властей переименовать территорию в "Первомайский массив", местные жители сохранили историческое название.

Чоколовка, старая застройка

Архитектурное наследие

После Второй мировой войны район пережил период активного развития. Здесь появились первые многоэтажные жилые дома в стиле "хрущевок", многие из которых были украшены оригинальными глазурованными керамическими элементами. Сегодня эти детали считаются ценным архитектурным наследием середины XX века.

Панорама Чоколовки, 1960 год

В 1970-80 годы практически все старые постройки были снесены, уступив место современной жилой и промышленной инфраструктуре. Этот период кардинально изменил облик района, придав ему современный вид.

Современная Чоколовка

Сегодня Чоколовка располагается в северной части Соломенского района, между железнодорожными путями Киев-Фастов и Проспектом Воздушных Сил. Район граничит с Жулянами и находится в непосредственной близости от аэропорта "Киев" (Жуляны).

Основными транспортными артериями района являются Чоколовский бульвар и улица Аэродромная. Для жителей обеспечен удобный доступ к метрополитену — ближайшая станция "Шулявская" находится в пешей доступности.

Наследие имени

Чоколовка остается уникальным примером того, как историческая память сохраняется в городской топонимике. Имя Николая Чоколова, поддержавшего создание рабочего поселка более века назад, до сих пор живет в названии района.

Сегодня Чоколовка успешно сочетает исторические традиции с современными потребностями горожан, оставаясь важной частью городской структуры украинской столицы. Район продолжает развиваться, сохраняя при этом свою уникальную идентичность и связь с богатым прошлым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Оболонь так называется. Например, в "Повести временных лет" территория упоминается как "Болонье".

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