В Киеве есть улица с бессмысленным названием: где она находится (карта)

Здесь находится одно из самых больших кладбищ столицы

В Деснянском районе Киева есть улица с довольно красноречивым названием — Крайняя. И хотя она не звучит как нечто фруктовое или романтическое, ее название имеет вполне логическое объяснение.

"Телеграф" рассказывает, где искать эту улицу, что на ней есть и почему она так называется.

Почему улица имеет такое название

Название улица получила в 1957 году — и все из-за своего расположения. Она проходила по краю старого села Выгуровщина, которое впоследствии стало частью Троещины. То есть фактически Крайняя и была "крайней" — на границе города и сельской застройки.

Первоначально улица имела рабочее название Новая, но с развитием города получила настоящее.

Где она находится

Крайняя простирается в Деснянском районе Киева, от улицы Братиславской до Мелиоративной. Она проходит рядом с Лесным массивом, а затем сливается с промзоной и частным сектором.

Это смешанный район: есть и старые пятиэтажки, и новые ЖК, а также крупные промышленные объекты. Но главное — атмосфера "окрестности", которая до сих пор чувствуется в некоторых дворах и переулках.

Чем она известна

На Крайней находится Лесное кладбище — одно из самых больших в Киеве, где похоронены военные, деятели науки, искусства и горожане.

Также неподалеку находится Банкнотно-монетный двор НБУ. Там производят украинские деньги: купюры, монеты и даже ордена.

Кроме того, улица служит важной транспортной артерией для района.

Улица на окраине Киева

Как добраться

Удобнее всего — доехать до станции метро "Лесная", а оттуда уже пешком или маршруткой.

Также сюда можно доехать:

Автобусами № 33, 79, 101, 113 — остановки поблизости ул. Крайняя.

Маршрутками № 529, 581, 582 — остановка "ул. Крайняя" или "Лесное кладбище".

Троллейбусами с пересадкой на Братиславской или Лесной.

На карте это довольно длинная улица – проходит через несколько жилых массивов и завершается на границе Киева.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве есть улица, названная в честь экзотического фрукта. Где она находится и чем известна?