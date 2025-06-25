В Киеве есть улица с бессмысленным названием: где она находится (карта)
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Здесь находится одно из самых больших кладбищ столицы
В Деснянском районе Киева есть улица с довольно красноречивым названием — Крайняя. И хотя она не звучит как нечто фруктовое или романтическое, ее название имеет вполне логическое объяснение.
"Телеграф" рассказывает, где искать эту улицу, что на ней есть и почему она так называется.
Почему улица имеет такое название
Название улица получила в 1957 году — и все из-за своего расположения. Она проходила по краю старого села Выгуровщина, которое впоследствии стало частью Троещины. То есть фактически Крайняя и была "крайней" — на границе города и сельской застройки.
Первоначально улица имела рабочее название Новая, но с развитием города получила настоящее.
Где она находится
Крайняя простирается в Деснянском районе Киева, от улицы Братиславской до Мелиоративной. Она проходит рядом с Лесным массивом, а затем сливается с промзоной и частным сектором.
Это смешанный район: есть и старые пятиэтажки, и новые ЖК, а также крупные промышленные объекты. Но главное — атмосфера "окрестности", которая до сих пор чувствуется в некоторых дворах и переулках.
Чем она известна
На Крайней находится Лесное кладбище — одно из самых больших в Киеве, где похоронены военные, деятели науки, искусства и горожане.
Также неподалеку находится Банкнотно-монетный двор НБУ. Там производят украинские деньги: купюры, монеты и даже ордена.
Кроме того, улица служит важной транспортной артерией для района.
Как добраться
Удобнее всего — доехать до станции метро "Лесная", а оттуда уже пешком или маршруткой.
Также сюда можно доехать:
- Автобусами № 33, 79, 101, 113 — остановки поблизости ул. Крайняя.
- Маршрутками № 529, 581, 582 — остановка "ул. Крайняя" или "Лесное кладбище".
- Троллейбусами с пересадкой на Братиславской или Лесной.
На карте это довольно длинная улица – проходит через несколько жилых массивов и завершается на границе Киева.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве есть улица, названная в честь экзотического фрукта. Где она находится и чем известна?