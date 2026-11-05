Зарабатывал сотни миллионов на продуктах для военных, но погорел на гуманитарном Mercedes: чем закончилась история "мясного короля"

Предприятие со штатом почти в 600 человек работало полгода исключительно на штраф от АМКУ

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Он был настоящим "мясным королем" Нацгвардии и Государственной пограничной службы, заработав на военных тендерах сотни миллионов гривен. Но карма – неумолимая вещь. Сначала владелец "Антоновского мясокомбината" получил уголовный приговор за аферу с гуманитарным Mercedes. Впоследствии АМКУ обвинил комбинат в махинациях, закрыв дорогу на Prozorro.

"Телеграф" не часто освещает кейсы, когда расплата быстро догоняет фигурантов, обычно мы фокусируемся на расследованиях, где схематозы продолжаются годами, несмотря на огласку. Но на этот раз хотим рассказать, как циничная скупость бизнесмена Андрея Тарасенко запустила цепную реакцию, которая в конце концов выбросила его с рынка госзакупок.

Золотая эра на оборонных подрядах

"Антоновский мясокомбинат" — бизнес с серьезной историей. Предприятие, расположенное неподалеку от Белой Церкви на Киевщине, работает на рынке более 23 лет, а его штат насчитывает почти 600 рабочих. Масштабы производства соответствующие: по данным системы YouControl, годовой оборот ООО "Антоновский мясокомбинат" в 2025 году превысил 2 млрд грн.

На своем сайте предприятие хвалится современным логистическим комплексом и широким спектром продукции. Особенно автопарком, в котором более 70 единиц спецтехники.

После начала полномасштабного вторжения компания активно вышла на государственные закупки, где продукты для военных быстро обеспечили заводу миллионные контракты, а 2024 год стал настоящим "золотым возрастом" на Prozorro. В июне и августе 2024 года "Антоновский мясокомбинат" подписал два крупных соглашения с Нацгвардией — на 64,6 млн грн и 65,5 млн грн. Параллельно происходили регулярные поставки для Государственной пограничной службы, в частности, лоты на 11,4 млн грн и 10,1 млн грн. Всего за короткое время предприятие собрало на военных тендерах 192 млн грн.

"Антоновский мясокомбинат" собрал на военных тендерах 192 млн грн

Однако весь этот престижный статус "оборонного фаворита" перечеркнул один-единственный грузовик, который владелец завез под видом гуманитарки для фронта, но использовал для нужд мясокомбината.

"Фронтовой" грузовик для гражданской колбасы

Главным фигурантом этой схемы со стороны "Антоновского мясокомбината" стал единоличный бенефициар предприятия и в то время его директор Андрей Тарасенко. В июне 2023 года он, по данным следствия, вступил в преступный сговор с представителем Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Штаб Добра" и еще одним сообщником, чтобы проверить махинацию на таможне, которая позволила бы пополнить автопарк предприятия коммерческим грузовиком.

Сообщники обеспечили ввоз в Украину грузового автомобиля марки Mercedes-Benz модели Atego 2013 выпуска стоимостью 23 тысячи евро. На Львовской таможне транспорт оформили по упрощенному декларативному принципу военного положения как бесплатную гуманитарную помощь для фонда "Штаб Добра". То есть на бумаге грузовик якобы предназначался для подготовки к вооруженной защите государства. Такой манёвр позволил дельцам полностью освободить коммерческую машину от налогообложения и фактически обмануть госбюджет на 679 тысяч гривен ввозной пошлины.

Однако ни дня на нужды фронта этот Mercedes не работал. В июле 2023 года фонд оформляет на грузовик временные номера, а уже 1 августа официально передает его "Антоновскому мясокомбинату". Машину пригнали на территорию завода в селе Малая Антоновка, где она начала ежедневно обслуживать обычные коммерческие нужды предприятия. Схематоз просуществовал недолго: уже в ноябре Тарасенко признал свою вину.

Андрею Тарасенко инкриминировали часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 222 Уголовного кодекса Украины — мошенничество с финансовыми ресурсами по предварительному сговору группой лиц. 30 января 2024 года, после признания виновности, Белоцерковский горрайонный суд объявил приговор, назначив Тарасенко финансовый штраф в 85 тысяч гривен и на 3 года запретив заниматься какой-либо деятельностью с гуманитарной помощью. Что касается других фигурантов из "Штаба Добра", то эпизод с их участием рассматривается в отдельном уголовном производстве.

Рокировка в реестрах и тендерный иммунитет

Судебный приговор Андрею Тарасенко официально вступил в силу 1 марта 2024 года. Владелец бизнеса отлично понимал: закон запрещает компаниям с судимыми руководителями участвовать в государственных закупках, а заказчики обязаны отклонять такие предложения. Чтобы спасти многомиллионные контракты с военными и создать видимость чистого бизнеса, Тарасенко пошел на кадровый маневр.

По данным системы YouControl, 3 апреля 2024 года — чуть больше чем через месяц после вступления приговора в силу — осужденный бизнесмен официально снял себя с должности директора "Антоновского мясокомбината" и поставил руководить предприятием Валерия Горбаченко. Сам Тарасенко остался единоличным бенефициаром и полноправным владельцем всего комбината.

Этот юридический трюк с заменой директора сработал как временный щит. Формально новое руководство не имело проблем с законом, потому компания спокойно прошла проверки на Prozorro. Именно после этой рокировки, в июне и августе 2024 года, "Антоновский мясокомбинат" и смог подписать свои крупнейшие контракты с Нацгвардией на общую сумму более 130 млн грн. Владелец перевел дыхание: судимость получена, штраф государству уплачен, а бюджетные миллионы продолжали идти на счета. Но продолжался этот тендерный иммунитет только до тех пор, пока хитрыми "мясниками" не заинтересовались в Антимонопольном комитете.

Закулисные поддавки на торгах

Летом 2025 года, во время проведения двух тендеров на поставку замороженной свинины для нужд Нацгвардии стоимостью 46 млн грн, "Антоновский мясокомбинат" решил подстраховаться. Чтобы искусственно удержать закупки и создать иллюзию конкуренции, на тендере вместе с комбинатом заявилась фирма "Олимп-М".

Эта компания ранее принадлежала Михаилу Компанцу, известному бизнесмену из Житомирской области, владельцу ряда сельскохозяйственных предприятий и торговой марки "Брусиловские колбасы". Однако в июне 2024 года ООО "Олимп-М" сменило владельца, им стал прописанный в Белой Церкви (как и Тарасенко) Ярослав Хроменко.

Суть махинации заключалась в полной координации действий между двумя якобы независимыми соперниками. "Антоновский мясокомбинат" и "Олимп-М" готовили свои тендерные предложения вместе. Обе компании подавали документы для участия в торгах и заходили в свои банковские кабинеты с одного IP-адреса, принадлежавшего "Антоновскому мясокомбинату". Все финансовые расчеты, справки и бумаги для обоих конкурентов делало одно и то же уполномоченное лицо "Антоновского мясокомбината". Менеджеры "Олимп-М" для обеспечения своего участия даже загрузили в систему документы, которые за них подготовил и сформировал сам "соперник".

И именно этот схематоз в конце концов смогли вычислить расследователи Антимонопольного комитета. Прямую связь между компаниями подтвердили и кадры. В АМКУ выяснили, что 52 человека одновременно работали на обоих предприятиях или беспрепятственно мигрировали из одного штата в другой. Более того, новый владелец и руководитель "Олимп-М" Ярослав Хроменко параллельно официально получал заработную плату на "Антоновском мясокомбинате".

Фактически фирма-спутник оказалась обычной ширмой, полностью зависевшей от финансовых вливаний со стороны главного участника сговора. Проверка банковских счетов показала, что "Антоновский мясокомбинат" через связанную структуру регулярно подбрасывал своему сателлиту беспроцентную возвратную финансовую помощь. Оказавшись перед неоспоримыми техническими логами и кадровыми доказательствами, в конце сентября 2026 года оба фигуранта письменно признали факт совершения антиконкурентных согласованных действий.

Математика кармы: полгода работы в минус

Интересно, что хотя ни "Антоновский мясокомбинат", ни "Олимп-М" не стали победителями тех торгов, антимонопольное расследование это уже не остановило. Счет за закулисные поддавки АМКУ им выставил 1 октября 2026 года. Поскольку базовый размер взыскания исчисляется в процентах от годового оборота, гигантские масштабы бизнеса белоцерковского поставщика сыграли с ним злую шутку. Общая сумма наложенного на "Антоновский мясокомбинат" штрафа за два тендерных нарушения составила 15,7 млн грн. Его сателлиту, компании "Олимп-М", выписали 7,8 млн грн штрафа.

Для "Антоновского мясокомбината" этот штраф полностью "съел" весь совокупный доход предприятия за полгода, который, по данным YouControl, по состоянию на 30 июня составлял 15,569 млн грн.

Штраф для "Антоновского мясокомбината" равнялся совокупному доходу за полгода

Кроме финансового удара, решение АМКУ автоматически внесло обе компании в официальный "черный список", что означает абсолютный запрет участвовать в любых государственных закупках на Prozorro в течение следующих 3 лет.

Как видим, кармический бумеранг настиг бизнесменов максимально больно. Циничная попытка захватить гуманитарный автомобиль, а затем искусственно закрутить тендерные жернова вокруг военных поставок запустила обратный процесс, который в итоге ударил по карману самих организаторов сговора, обнулив их доходы.

Крах "мясного короля": как один Mercedes съел миллионы от Нацгвардии. Инфографика "Телеграфа"

Владельцы, безусловно, смогут еще зарабатывать миллиарды на обычном коммерческом или розничном рынке. Однако доступ к стабильным государственным деньгам, большим оборонным заказам и финансированию от силовиков для комбината теперь официально заблокирован на ближайшие три года.

Эта история может стать предупреждением и для других участников рынка госзакупок: попытки нажиться на нуждах собственной армии во время войны рано или поздно оборачиваются приговорами, штрафами и закрытием доступа к государственным деньгам.

"Телеграф" в свою очередь будет продолжать отслеживать подобные тендерные махинации, ведь публичный контроль часто остается единственным действенным способом защитить оборонный бюджет от очередной волны закулисных поддавков. Не переключайтесь.