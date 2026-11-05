От миллионных контрактов с силовиками до приговора суда: кто такой "мясной король" Киевщины

Его предприятие лишилось доступа к госзакупкам на три года

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Андрей Тарасенко – владелец "Антоновского мясокомбината". За крупные поставки продуктов Национальной гвардии и Государственной пограничной службе его называют "мясным королем". Тарасенко получил уголовный приговор за то, что оформил коммерческий Mercedes-Benz как гуманитарную помощь. А 1 октября 2026 года АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) оштрафовал его предприятие на 15,7 млн грн за сговор на торгах.

Историю государственных контрактов предприятия и нарушений, допущенных его владельцем, описал "Телеграф". Подробнее – в материале: "Зарабатывал сотни миллионов на продуктах для военных, но погорел на гуманитарном Mercedes: чем закончилась история "мясного короля".

Кто такой Андрей Тарасенко и чем занимается его предприятие

Андрей Владимирович Тарасенко – единственный бенефициар "Антоновского мясокомбината". Ранее он был директором предприятия. Согласно данным YouControl, Тарасенко принадлежит 100% компании, зарегистрированной 12 сентября 2003 года. Основной вид ее деятельности – производство мяса.

Мясокомбинат находится в селе Малая Антоновка, недалеко от Белой Церкви в Киевской области. Там работают почти 600 человек, а автопарк предприятия насчитывает более 70 единиц спецтехники. В 2025 году годовой оборот компании превысил 2 млрд грн.

После начала полномасштабного вторжения комбинат активно участвовал в государственных закупках. В июне и августе 2024 года он заключил два крупных договора с Национальной гвардией – на 64,6 млн грн и 65,5 млн грн. Среди контрактов на поставку продукции Государственной пограничной службе были договоры на 11,4 млн грн и 10,1 млн грн.

Как гуманитарный Mercedes оказался на мясокомбинате

По данным следствия, в июне 2023 года Тарасенко договорился с представителем благотворительного фонда "Штаб Добра" и еще одним сообщником ввезти грузовик без уплаты налогов. Mercedes-Benz Atego 2013 года выпуска стоимостью 23 тысячи евро оформили на Львовской таможне как бесплатную гуманитарную помощь для фонда – для подготовки к вооруженной защите государства.

При таком оформлении не уплатили 679 тысяч гривен таможенных платежей. Однако автомобиль не использовали для нужд фронта: в июле фонд оформил на него временные номера, а 1 августа передал грузовик "Антоновскому мясокомбинату". Там он работал на обычных коммерческих перевозках.

Тарасенко признал вину. 30 января 2024 года Белоцерковский горрайонный суд оштрафовал его на 85 тысяч гривен и на три года запретил заниматься деятельностью, связанной с гуманитарной помощью. Его признали виновным в мошенничестве с финансовыми ресурсами, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Приговор вступил в силу 1 марта 2024 года. 3 апреля Тарасенко оставил пост директора, а предприятие возглавил Валерий Горбаченко. Сам бизнесмен сохранил статус единственного владельца комбината. После смены руководителя компания продолжила участвовать в закупках и заключила крупные договоры с Национальной гвардией.

За что АМКУ наказал комбинат

Антимонопольное расследование касалось двух тендеров на поставку замороженной свинины для Национальной гвардии. Их стоимость составляла 46 млн грн, а прошли они летом 2025 года. Вместе с комбинатом в торгах участвовала компания "Олимп-М". АМКУ установил, что формальные конкуренты согласовывали действия: подавали документы и заходили в банковские кабинеты с одного IP-адреса, принадлежавшего мясокомбинату. Документы для обеих компаний готовил один сотрудник.

Проверка также выявила кадровые связи: 52 человека одновременно работали на обоих предприятиях или переходили из одного в другое. Владелец и руководитель "Олимп-М" Ярослав Хроменко тоже получал зарплату на мясокомбинате. В конце сентября 2026 года обе компании письменно признали, что согласовывали антиконкурентные действия.

Ни одна из компаний не выиграла эти торги, однако АМКУ назначил штрафы: "Антоновскому мясокомбинату" – 15,7 млн грн, "Олимп-М" – 7,8 млн грн. Решение также запретило обеим компаниям участвовать в государственных закупках через Prozorro в течение следующих трех лет.

Инфографика показывает, как комбинат Андрея Тарасенко получил штраф и запрет на участие в закупках

Как сообщал "Телеграф", тендеры Минобороны на поставку одежды, амуниции, котелков, фляг и других товаров годами выигрывал ряд компаний. Каждый раз разыгрывали похожую комбинацию: предлагали цены, близкие к максимально разрешенным, и не снижали их во время торгов.