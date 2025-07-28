Взрывы в тучах или божий гнев? Почему и как образуется гром
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Гром считали оружием богов
Украинцев изрядно напугал ливень с сильной грозой 28 июля, ведь он совпал с несколькими масштабными тревогами и взрывами. Однако гром — это естественное акустическое явление, в большинстве своем безопасное.
"Телеграф" расскажет, почему появляется гром и от чего зависит его сила. Заметим, что гром более характерен для теплого периода, зимой грозы почти не встречаются.
Как возникает гром
Гром – это звуковой эффект, возникающий во время грозы и молний. Он образуется в результате быстрого нагрева воздуха во время разряда молнии. Молния – электрический разряд между облаками, между облаками и землей, иногда даже внутри одного облака. Нагрев воздуха приводит к резкому увеличению давления и расширению воздуха, что создает звуковую волну, которую мы слышим как гром.
Однако не всегда гром обладает одинаковой интенсивностью и характером звука. Иногда он похож на звонкий выстрел или треск, а иногда — глухой удар или раскат. Сила грома зависит от расстояния до удара молнии. То есть на разном расстоянии гром будет иметь разный характер звука.
От чего зависит звук грома
- Расстояние. Чем ближе к месту удара молнии, тем громче гром. Звук слабеет с расстоянием – звуковые волны рассеиваются и поглощаются воздухом.
- Сила разряда. Чем сильнее разряд молнии, тем мощнее ударные волны, формирующие гром.
- Препятствия. Если на пути звуковой волны есть препятствия, например деревья, здания или другие объекты, они могут поглощать или отражать звук. В результате гром становится тише.
- Длина молнии. Чем длиннее молния, тем больше площадь звука.
Что значил гром в древности и какие боги его символизируют
Еще при существовании первых людей гром был предвестником беды, ведь зачастую от молний начинались пожары и гибли люди. Более того, люди считали, что гром — это божье наказание или гнев, видели в нем нечто магическое и потустороннее. Однако довольно редко гроза была предвестником чего-нибудь хорошего.
Если сильный гром возникал перед важными событиями, битвами, люди видели в этом борьбу зла и добра. В древности гром считали оружием богов, которым они наказывали грешников и т.д.
Боги грома
- Зевс — в древнегреческой мифологии.
- Перун — в восточнославянской мифологии.
- Тор — в скандинавской мифологии.
Украинцам ближе всего из этого перечня Перун, ведь до крещения Руси славяне были язычниками и поклонялись соответствующим богам. Более того, это божество не считалось добрым или злым, но его боялись.
Существует даже легенда, что гром — это звук колесницы бога Перуна или пророка Илии, наказывающих грешников. Якобы, когда начинается гроза, бог на своей колеснице едет по небу и бросает молнии в грешников, а гром — грохот колес по облакам.
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