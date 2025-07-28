Взрывы в тучах или божий гнев? Почему и как образуется гром

Гром считали оружием богов

Украинцев изрядно напугал ливень с сильной грозой 28 июля, ведь он совпал с несколькими масштабными тревогами и взрывами. Однако гром — это естественное акустическое явление, в большинстве своем безопасное.

"Телеграф" расскажет, почему появляется гром и от чего зависит его сила. Заметим, что гром более характерен для теплого периода, зимой грозы почти не встречаются.

Как возникает гром

Гром – это звуковой эффект, возникающий во время грозы и молний. Он образуется в результате быстрого нагрева воздуха во время разряда молнии. Молния – электрический разряд между облаками, между облаками и землей, иногда даже внутри одного облака. Нагрев воздуха приводит к резкому увеличению давления и расширению воздуха, что создает звуковую волну, которую мы слышим как гром.

Однако не всегда гром обладает одинаковой интенсивностью и характером звука. Иногда он похож на звонкий выстрел или треск, а иногда — глухой удар или раскат. Сила грома зависит от расстояния до удара молнии. То есть на разном расстоянии гром будет иметь разный характер звука.

Гроза в Киеве

От чего зависит звук грома

Расстояние. Чем ближе к месту удара молнии, тем громче гром. Звук слабеет с расстоянием – звуковые волны рассеиваются и поглощаются воздухом.

Чем ближе к месту удара молнии, тем громче гром. Звук слабеет с расстоянием – звуковые волны рассеиваются и поглощаются воздухом. Сила разряда. Чем сильнее разряд молнии, тем мощнее ударные волны, формирующие гром.

Чем сильнее разряд молнии, тем мощнее ударные волны, формирующие гром. Препятствия. Если на пути звуковой волны есть препятствия, например деревья, здания или другие объекты, они могут поглощать или отражать звук. В результате гром становится тише.

Если на пути звуковой волны есть препятствия, например деревья, здания или другие объекты, они могут поглощать или отражать звук. В результате гром становится тише. Длина молнии. Чем длиннее молния, тем больше площадь звука.

Что значил гром в древности и какие боги его символизируют

Еще при существовании первых людей гром был предвестником беды, ведь зачастую от молний начинались пожары и гибли люди. Более того, люди считали, что гром — это божье наказание или гнев, видели в нем нечто магическое и потустороннее. Однако довольно редко гроза была предвестником чего-нибудь хорошего.

Если сильный гром возникал перед важными событиями, битвами, люди видели в этом борьбу зла и добра. В древности гром считали оружием богов, которым они наказывали грешников и т.д.

Боги грома

Зевс — в древнегреческой мифологии.

в древнегреческой мифологии. Перун — в восточнославянской мифологии.

в восточнославянской мифологии. Тор — в скандинавской мифологии.

Идол Перуна

Украинцам ближе всего из этого перечня Перун, ведь до крещения Руси славяне были язычниками и поклонялись соответствующим богам. Более того, это божество не считалось добрым или злым, но его боялись.

Существует даже легенда, что гром — это звук колесницы бога Перуна или пророка Илии, наказывающих грешников. Якобы, когда начинается гроза, бог на своей колеснице едет по небу и бросает молнии в грешников, а гром — грохот колес по облакам.

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