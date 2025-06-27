"Маленький Версаль" на Тернопольщине должен стать вашим следующим путешествием (фото)

Байда, Бальзак и Зеркальный зал — есть по меньшей мере три причины посетить Вишневецкий дворец

Если едете из Тернополя в Почаев, обязательно загляните в Вишневец – маленький поселок с большой историей. Здесь стоит роскошный дворец, принадлежавший когда-то знаменитым князьям Вишневецким, а местные до сих пор рассказывают о привидении казацкого вожака, блуждающем по старым залам.

Еще этот дворец называют "маленьким Версалем" — и действительно, архитектура поражает даже сейчас. "Телеграф" расскажет, почему это место стоит посетить и что там интересного.

История с драмами и перестройками

Первый замок здесь появился еще в 1395 году. Его построил князь Дмитрий Корыбут, но татары несколько раз разрушали укрепление. Потому потомки перенесли замок на другой берег реки Горынь – там, где он стоит сейчас.

Вишневецкий дворец, иллюстрация Казимира Новицкого, 1777 год

Ярема Вишневецкий

В XVII веке воевода Ярема Вишневецкий серьезно укрепил замок, но казаки Хмельницкого в 1648 году его снова разрушили. А в 1675 году добили турки с татарами.

Михал Корибут Вишневецкий

Самое интересное началось в XVIII веке. Последний из рода Вишневецких – князь Михал Серваций – решил вместо старой крепости построить роскошный дворец. Пригласил лучших архитекторов и создал настоящий шедевр в стиле барокко.

Дворец, поразивший Бальзака

Архитекторы Якуб Бланже и Владислав Городецкий спроектировали дворец в форме буквы "П". Двухэтажный, с высокими флигелями по бокам, украшен лепниной и арочными галереями. Интерьеры были так роскошны, что даже французский писатель Оноре де Бальзак восхищался их красотой.

Дворец выглядит величественно

Вокруг дворца раскинулся большой парк с аллеями, беседками и скульптурами. Правда, статуи не сохранились, но атмосфера осталась. Говорят, на одном из камней в парке рисовал Тарас Шевченко – по крайней мере местные в это верят.

Схема имения, иллюстрация Яна Грисмаера, ориентировочно 1816 год.

Дорога в парк Вишневецкого дворца

Легенды о привидениях

Самая известная легенда Вишневца – о привидении Байды Вишневецкого. Этот казацкий вожак основал первую Запорожскую Сечь, а после смерти вернулся в родовой дворец. Говорят, в сумерках можно увидеть фигуру рыцаря на лошади, патрулирующей дворцовые залы.

Местные с удовольствием рассказывают такие истории туристам – это придает романтики и таинственности старинным стенам.

Ворота Вишневецкого дворца

Что сейчас во дворце

После Второй мировой войны дворец испытал тяжелые времена. В 1949 году он "почему-то" загорелся, и исчезла вся внутренняя отделка вместе с зеркальными стенами.

Новый этап начался в 1999 году, когда дворец вошел в состав Национального заповедника "Замки Тернопольщины". С 2005 года началась полная реконструкция – тогда дворец посетил президент Украины Виктор Ющенко.

Современный вид Вишневецкого дворца

Вид со стороны церкви Вознесения

После этого восстановили знаменитый Зеркальный зал длиной 80 метров – точную копию Версальского. К слову, на открытие отреставрированного Зеркального зала в июне 2018 года в Вишневец приезжала тогдашняя первая леди Марина Порошенко и посол США в Украине в 2016-2019 Мари Йованович.

Зеркальный зал

Мари Йованович, Марина Порошенко, Степан Барна

Во дворце работает музей с экспозициями по истории рода Вишневецких. На первом этаже можно увидеть портретную галерею князей, а на втором – выставку львовского скульптора Ярослава Мотыки. Туристы особенно любят его "Влюбленных слонят" – их можно даже подержать в руках.

Первый этаж дворца

Второй этаж

Вишневецкий дворец — украинский Версаль с забытой историей князей

Как добраться

Из Тернополя в Вишневец ездят автобусы с автостанции на улице Торговица. Дорога займет чуть больше часа, билет стоит около 80 гривен. Если планируете дальше ехать в Почаев – это еще 28 километров.

Тернополь, Збараж, Вишневец, Кременец, Почаев на карте

Вишневецкий замок на карте

На собственном автомобиле еще удобнее – можно объединить несколько интересных мест за один день.

Где поесть и что купить

В центре поселка работает ресторан "Старый Парк" с украинской кухней и уютной террасой. Открыт с 10 утра до 11 вечера. Выбор блюд достаточно велик, а цены - демократичны.

Интерьер "Старого парка"

Цены на кофе

Первые блюда

Большой выбор салатов

Как без пиццы

Из сувениров здесь продают вещи с козацкой символикой, разные сувениры патриотического характера и, конечно, магниты с изображением дворца. Следует также купить мед или чай из этого края – будет вкусным воспоминанием о поездке.

Маршрут на день

Можно составить отличный маршрут: выехать утром из Тернополя, заехать в Збаражский замок (20 минут на машине от областного центра). После Збаража заехать в Вишневец — два часа погулять по поселку, пообедать в Старом Парке. Затем проехать в Кременец, подняться на гору Бона и завершить день в Почаевской лавре.

Збаражский замок

Гора Бона в Кременце

Почаевская лавра

Почему стоит ехать

Вишневец – это не просто красивый дворец, а целая история Украины в камне. Здесь казачьи легенды переплетаются с аристократической культурой, а атмосфера остается особенной. К тому же поселок лежит на пути к популярным туристическим местам, поэтому легко сочетается с другими достопримечательностями Тернопольщины.

Это место для тех, кто любит историю, красивую архитектуру и не боится привидений в старых замках.

Вишневец 5 лет назад

Вид с озера

Фонтан в сквере

Центральная часть поселка

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему Тернополь лучше Киева. Мы сравнили жизнь в столице и "файному місті".