Как выглядит экспериментальный микрорайон Киева и в чем его особенность (фото)

Уникальное архитектурное решение удивляет до сих пор

Оболонский район Киева находится в северной части города на правом берегу Днепра и долгие годы он носил название "Минский". Мало кто знает, но на его территории есть "экспериментальный" микрорайон с необычными домами, которые принято называть "ромашками".

Выглядят они действительно странно и выбиваются из общей панорамы. "Телеграф" рассказывает историю строителсьтва "экспериментального" микрорайона №2 в столице и показывает, в чем особенность местных многоэтажек.

История появления "экспериментального" микрорайона №2

В 1977 году в тогда еще Минском районе завершилось строительство образцово-показательного микрорайона №2, ограниченного современным проспектом Оболонским, а также улицами Героев полка Азов и Иорданской.

Здесь были возведены панельные дома, которые строили по последним технологиям, а также два детских сада и школы, а также модернистский Универсам №3, который стал первым супермаркетом в советском Киеве.

Немного позже на территории микрорайона №2 появились два особенных жилых дома, представляющие собой необычные монолитные башни. Первый из них — 17-этажный 90-квартирный каркасно-панельный жилой дом был возведен методом поднятия перекрытий в 1981 году.

Архитекторами выступили М. Будиловский и еще целая команда профессионалов. Из-за нестандартных форм местные жители вскоре прозвали этот дом "ромашкой" или "кукурузой". Второй подобный дом, который имел уже 22-этажа, был построен на Оболони в 1990 году.

Оба здания были возведены с использованием метода скользящей опалубки, котогда перекрытия этажей поднимались снизу вверх вдоль монолитного каркаса при помощи мощных домкратов, после чего на них устанавливали железобетонные панели.

Одноподъездный монолитный жилой дом башенного типа высотой в 17 этажей имеет каркасно-панельную конструкцию с монолитным ядром жесткости. Этажей с квартирами в доме 15, а еще на двух нижних находятся технические помещения. Данное здание стало первым в Киеве монолитным жилым домом. Но самой необычной частью этого строения является его уникальная форма.

Дом построен в виде цилиндрической башни с полукруглыми балконами. Нижняя часть здания представляет собой стилобат несколько меньшего диаметра, окруженный колоннами-опорами.

В этом доме нет общих балконов-галерей и даже окон в подъезде, а лестница данного строения со всех сторон окружена квартирами, находясь в самом центре дома.

Поэтому для обеспечения достаточного уровня вентиляции внутри здания была предусмотрена вертикальная шахта, которая увенчана крупной металлической "короной" на его крыше, через которую воздух и поступает внутрь.

На каждом этаже расположены по 6 квартир, среди которых 4 двухкомнатные, одна однокомнатная и одна трехкомнатная.

Второй "дом-ромашка" имел уже 22 этажа и был также построен с использованием метода скользящей опалубки в 1990 году на площади Оболонской, 2-а. Это здание также отличается необычной формой, близкой к цилиндрической, с полукруглыми балконами и обычными двухстворчатыми окнами.

Его основание — это также окруженный колоннами-опорами стилобат высотой в два этажа, в котором размещается вход, ведущий в холл. Над холлом располагается технический этаж, затем 20 жилых этажей и еще один технический этаж под крышей.

Незадымляемая лестница дома размещена в его боковой части и проветривается при помощи отверстий в фасадных панелях.Всего в здании располагается 120 квартир по 6 на каждом этаже.

Уникальность данной башни состоит еще и в том, что на момент своего возведения она была самым высоким жилым домом в Киеве. Ее полная высота составляет 75 метров или 27-м полноценных этажей.

Эти "дома-ромашки" были экспериментальными и именно поэтому их возвели в образцово-показательной части нового жилого массива.

Благодаря своим уникальным архитектурным особенностям эти здания выглядят современно даже в наши дни и не перестают обращать на себя внимание прохожих.

Где найти "дома-ромашки" в Киеве

Адрес: Оболонская площадь 2 и 2-а.

По материалам ресурса "Моя Оболонь".

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