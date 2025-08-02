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Во Львове есть своя "Китайская стена": как выглядит этот дом и действительно он самый длинный (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Дом построили во времена СССР
Дом построили во времена СССР. Фото Коллаж "Телеграфа"

Для Львова его длина немалая

Самый длинный в Украине и мире дом находится в Луцке – общая протяженность сооружения с ветвлениями составляет более трех километров. По сравнению с этим, "Великая китайская стена" во Львове выглядит удивительно короткой.

Так называют дом по улице Богдана Хмельницкого 267-269, выполненный в стиле модерн. Это типичная застройка советских времен. Но в то время микрорайон Збоища был совсем не застроен, поэтому здание длиной в 270 метров поражало. Построили дом в 1975 году.

"Великая китайская стена" во Львове зимой
"Великая китайская стена" во Львове зимой

Жители дома хотят упорядочить двор и сделать его примером для таких типовых дворов во Львове. Призывают приобщиться к идеям, а презентуют на Мастерской города в сентябре.

Однако на самом деле — это не самый длинный дом во Львове. На карте города можно найти и гораздо более длинные конструкции, в основном также советской постройки. К примеру, дом на улице Стрыйской, 103 (возле перекрестка с улицей Вернадского) имеет в длину около 350 метров.

Вероятно, самый длинный дом во Львове на Стрыйской 103
Вероятно, самый длинный дом во Львове

Длинное здание Сыховского района Львова находится на улице Кос-Анатольского, 4. Его прозвали Берлинской стеной. И вопрос не только в протяженности всего до 190 метров, но и в жителях. Одну часть дома заселяли переселенцами из Припяти, другую — выходцами из галицких деревень, так что одни разбивали клумбы, а другие — огороды, создавая эклектическую картину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове до сих пор работает аптека, в которой продавали "воду жизни" и "железное вино". Это старейшая действующая аптека города и в то же время музей.

Теги:
#История #Львов #Будинок