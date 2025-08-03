"Космические технологии" на улицах: в Киеве заметили необычное транспортное средство (видео)

Чего только не увидишь на киевских дорогах

На дорогах Киева заметили необычное транспортное средство. Оно выглядит, как нечто среднее между автомобилем и скутером.

Видеозаписью поделился telegram-канал "Киев Инфо". Отмечается, что чудо техники было замечено на Окружной трассе в районе Софиевской Борщаговки.

На коротком ролике видно, что трехколесное транспортное средство двигалось со скоростью автомобиля, а водитель, по всей видимости, не испытывал особого дискомфорта от поездки.

Судя по всему, на видео видно детище фастовского производителя "Ариан" под названием "Равлик". Впервые его показали публично на выставке электромобилей Plug-in Ukraine 2019 и людям предлагали его купить за 120 тысяч гривен.

Озвучивалось, что у агрегата есть два задних мотор-колеса на 1,5 кВт. Они обслуживаются четырьмя аккумуляторами на 12В с емкостью в 60 А/ч. С этим он способен проехать около 100 км при скорости не выше 60 км/ч.

Ариан Равлик

Панель управления очень простая

Видны аккумуляторы

О дальнейшей судьбе разработки известно почти ничего. В сети нет объявлений о его продаже, хотя и можно найти видео транспортного средства от удивленных киевлян, которым удавалось случайно его увидеть. На сайте "Ариан" тоже нет данных о скутерах, там можно найти лишь информацию о производстве моторного масла и автохимии. Можно сделать вывод, что "Равлик" так и остался экспериментальным образцом.

Стоит отметить, что похожий тип транспортных средств часто именуют "кабиненроллерами" из-за названия культовых "Мессершмиттов" KR175 и KR200. Они выпускались с 1955 по 1964 годы и существовали в нескольких модификациях.

Messerschmitt KR200

Впрочем, в Европе они особой популярности не приобрели. А вот в Азии и в Африке подобные встречаются повсеместно, хотя и известны по другим именам — моторикша, авторикша, тук-тук и т.д.

Моторикши в Таиланде

Как сообщалось ранее, недавно в Сумах заметили "леопардовый" кабриолет на базе "Лады". На автомобиль в яркой окраске было сложно не обратить внимание.