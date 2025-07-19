Укр

"Леопардовый бунт" против войны. Авто настоящей хищницы заметили в Сумах (фото)

Автор
Елена Руденко ,
Дата публикации
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Автор
Сумы умеют удивить Новость обновлена 19 июля 2025, 10:43
Сумы умеют удивить. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Город живет и помогает фронту

Сумы, несмотря на ужасы войны и трагедии из-за российских обстрелов, живут полной жизнью всего в 22 километрах от линии фронта. В центре города заметили очень необычную машину.

Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов и наш корреспондент Ян Доброносов побывали в Сумах. В центре города им встретился автомобиль, который невозможно не заметить. Большая машина с открытым верхом с ярко-розовым леопардовым принтом притягивает взгляд.

Яркий автомобиль в Сумах
Гламурная машина была припаркована в центре города

Авто выглядит как маленький бунт против печали военного времени, попытка сохранить индивидуальность и яркость даже тогда, когда вокруг царят тревога и неопределенность. Владелица (рядом с машиной в кадр попала девушка) этого авто явно не собирается прятаться или сливаться с толпой, ярко заявляя о своем праве на самовыражение даже в самые сложные времена.

Девушка рядом с розовым леопардовым авто в Сумах
Около машины заметили девушку в розовом

В прифронтовом городе, где каждый день может принести новые испытания, люди ищут разные способы чувствовать себя живыми. Кто-то открывает кафе и магазины, кто-то рисует граффити на стенах, а кто-то ездит на розовом леопардовом автомобиле центром Сум.

Яркий автомобиль в центре Сум
Гламурное авто не удивляет жителей

Это не просто транспортное средство — это символ, что жизнь продолжается, а украинцы не собираются отказываться от своих мечтаний или даже странностей. Возможно, именно такие яркие моменты и делают жизнь в условиях войны немного человечнее.

Машина с леопардовым принтом в Сумах
Автомобиль привлекает внимание

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живут Сумы на четвертый год полномасштабной войны. Значительная часть времени Сумы и область находятся в режиме воздушных тревог, однако город живет — цветут цветы, растут дети, проводятся культурные мероприятия.

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#Автомобиль #Сумы #Авто #Ян Доброносов