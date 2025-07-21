На таком катался Американский жиголо. В Украине заметили изысканный ретро-спорткар (видео)

Этой машине может быть больше 50 лет

В Украине на дорогах был замечен редкий ретро-авто. Зеленая машина 1963 выпуска удивила украинцев не только в сети.

Соответствующие видео распространяют местные каналы. Отмечается, что машину видели во Львове, но когда именно неизвестно.

"Коллекционное ретро авто увидели на кольце Зелено-Пасечная. Это Mercedes-Benz Pagoda, который очень ценится среди ценителей подержанных автомобилей", — говорится в сообщении.

На видео видно, как достаточно старая машина едет на перекрестке. Однако, несмотря на свой возраст, а машине более 50 лет примерно, она довольно красиво выглядит. Автомобиль имеет насыщенный темно-зеленый цвет, чем-то напоминает изумруд, и довольно нетипичные номера – С 11300.

Отметим, что в Украине номера автомобилей обычно состоят из двух букв, четырех цифр и двух букв. Поэтому происхождение номера зеленого автомобиля установить достаточно затруднительно. В сети в комментариях пользователи уже оценили такую машину, хотя некоторые и заметил, что ее лучше не использовать для передвижения по городу.

Для справки

Mercedes-Benz 230/250/280 SL – серия легких спортивных автомобилей немецкого автомобильного концерна Mercedes-Benz, производившаяся с 1964 по 1971 годы. Эти машины также известны как "Pagode". Этот автомобиль стал первым серийным спорткаром с безопасной кузовной конструкцией.

Mercedes-Benz Pagode

В свое время эти авто особенно ценились, а сейчас они входят в частные коллекции. В отличном состоянии этот Mercedes может стоить до 100 000 € в зависимости от состояния и версии.

Сколько стоит Mercedes-Benz Pagode

Добавим, что на Mercedes-Benz 280 SL Pagoda ездил Ричард Гир в роли Джулиана Кея в фильме "Американский жиголо" ("American Gigolo").

Кадр из фильма "Американский жиголо"

Кадр из фильма "Американский жиголо"

Кадр из фильма "Американский жиголо"

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