На таком катался Американский жиголо. В Украине заметили изысканный ретро-спорткар (видео)
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Этой машине может быть больше 50 лет
В Украине на дорогах был замечен редкий ретро-авто. Зеленая машина 1963 выпуска удивила украинцев не только в сети.
Соответствующие видео распространяют местные каналы. Отмечается, что машину видели во Львове, но когда именно неизвестно.
"Коллекционное ретро авто увидели на кольце Зелено-Пасечная. Это Mercedes-Benz Pagoda, который очень ценится среди ценителей подержанных автомобилей", — говорится в сообщении.
На видео видно, как достаточно старая машина едет на перекрестке. Однако, несмотря на свой возраст, а машине более 50 лет примерно, она довольно красиво выглядит. Автомобиль имеет насыщенный темно-зеленый цвет, чем-то напоминает изумруд, и довольно нетипичные номера – С 11300.
Отметим, что в Украине номера автомобилей обычно состоят из двух букв, четырех цифр и двух букв. Поэтому происхождение номера зеленого автомобиля установить достаточно затруднительно. В сети в комментариях пользователи уже оценили такую машину, хотя некоторые и заметил, что ее лучше не использовать для передвижения по городу.
Для справки
Mercedes-Benz 230/250/280 SL – серия легких спортивных автомобилей немецкого автомобильного концерна Mercedes-Benz, производившаяся с 1964 по 1971 годы. Эти машины также известны как "Pagode". Этот автомобиль стал первым серийным спорткаром с безопасной кузовной конструкцией.
В свое время эти авто особенно ценились, а сейчас они входят в частные коллекции. В отличном состоянии этот Mercedes может стоить до 100 000 € в зависимости от состояния и версии.
Добавим, что на Mercedes-Benz 280 SL Pagoda ездил Ричард Гир в роли Джулиана Кея в фильме "Американский жиголо" ("American Gigolo").
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