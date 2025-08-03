"Космічні технології" на вулицях: у Києві помітили незвичайний транспортний засіб (відео)

Чого тільки не побачиш на київських дорогах

На дорогах Києва помітили незвичайний транспортний засіб. Він виглядає, як щось середнє між автомобілем та скутером.

Відеозаписом поділився telegram-канал "Київ Інфо". Наголошується, що диво техніки було помічено на Окружній трасі в районі Софіївської Борщагівки.

На короткому ролику видно, що триколісний транспортний засіб рухався зі швидкістю автомобіля, а водій, мабуть, не відчував особливого дискомфорту від поїздки.

Зважаючи на все, на відео видно дітище фастівського виробника "Аріан" під назвою "Равлик". Вперше його показали публічно на виставці електромобілів Plug-in Ukraine 2019, а людям пропонували його купити за 120 тисяч гривень.

Озвучувалося, що агрегат має два задніх мотор-колеса на 1,5 кВт. Вони обслуговуються чотирма акумуляторами на 12В з ємністю 60 А/год. З цим він здатний проїхати близько 100 км при швидкості не вище 60 км/год.

Аріан Равлик

Панель керування дуже проста

Видно акумулятори

Про подальшу долю розробки відомо майже нічого. У мережі немає оголошень про його продаж, хоч і можна знайти відео транспортного засобу від здивованих киян, яким вдавалося його випадково побачити. На сайті "Аріан" теж немає даних про скутери, там можна знайти лише інформацію про виробництво моторної оливи та автохімії. Можна зробити висновок, що "Равлик" так і залишився експериментальним зразком.

Схожий тип транспортних засобів нерідко називають "кабіненролерами" через назву культових "Мессершміттів" KR175 і KR200. Вони випускалися з 1955 по 1964 роки та існували у кількох модифікаціях.

Messerschmitt KR200

Втім, у Європі вони особливої популярності не набули. А ось в Азії та в Африці подібні зустрічаються повсюдно, хоч і відомі за іншими іменами — моторикша, авторикша, тук-тук і т.д.

Моторикші в Таїланді

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Сумах помітили "леопардовий" кабріолет на базі "Лади". На автомобіль у яскравому фарбуванні було складно не звернути увагу.