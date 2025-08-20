Полмиллиарда на рулетку: в столице готовят открытие игорного гиганта уровня Лас-Вегаса

Болгарская компания ООО "Нико5" подтвердила планы запустить масштабное игорное заведение в гостинице "Премьер-Палац" в центре Киева. Это будет первый проект подобного уровня и в игорной индустрии, реализуемый во время войны. Объем инвестиций, по словам инвесторов, уже достиг более 140 млн грн, а в целом превысит 500 млн грн. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на РБК-Украина.

По плану новое казино будет иметь современную техническую оснащение, экраны, столы, автоматы и рулетки мировых брендов, а также, как акцентируют в болгарской компании, проект будут воплощаться по последним новациям в сфере безопасности.

Первые европейские инвестиции уже поступили в Украину — около 140 млн грн внесено как акционерный капитал украинского предприятия. Часть расходов составила аренда, закупка оборудования и старт строительных работ.

"Мы понимаем, что война и неопределенность делают любые инвестиции в Украину рискованными, — говорят в компании. — Но цель инвестора Георгия Папазки — "не просто открыть казино, а передать мировой опыт организации игорного бизнеса и поддержать украинскую экономику во время войны".

ООО "Нико5" также прокомментировало слухи о якобы связях Георгия Папазки с бывшими неочевидными владельцами "Премьер-Палаца" (Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Воеводин. — Ред.), которых ранее украинские правоохранители связывали с деятельностью одноименной гостиничной сети в Украине и российским энергетическим бизнесом.

"Утверждения о каких-либо связях с этими лицами абсолютно необоснованны и ошибочны. Георгий Папазки с ними не знаком", — подчеркнули в компании и пояснили, что аренда помещений "Премьер-Палаца" осуществляется в соответствии с действующим законодательством Украины, и, вероятно, эта локация станет в дальнейшем не единственной, где в Украине будут реализованы проекты болгарских инвесторов.

В самом отеле подтверждают, что "его помещения сдаются в аренду на коммерческих условиях разным компаниям, и ООО "Нико5" только одна из них".

"Наш отель работает в обычном режиме", — добавили по телефону в администрации гостиницы.

В "Нико5" отдельно отметили, что без иллюзий осведомлены о различных особенностях развития игорного рынка в Украине, в частности, и случаях полутеневой работы, и рисках проявления "нечестной конкуренции", таких как распространение дискредитирующих новостей.

Однако западные инвесторы все же заходят на украинский рынок фактически под гарантии новосозданного регулятора — Государственного агентства "ПлейСити", задекларировавшего прозрачность, одинаковые и понятные для всех правила игры и безопасность для привлеченных инвестиций.

Напомним, в марте 2024 года Кабмин создал Государственное агентство "ПлейСити" вместо скандальной КРАИЛ. Новый орган планирует ежегодно приносить в госбюджет 10–15 млрд грн, в том числе путем привлечения средств западных инвесторов.

"ПлейСити" отвечает теперь "за реализацию политики в сфере азартных игр и лотерей" под наблюдением Минцифры Михаила Федорова, которое "занимается ее формированием".

Минцифры заявило о задаче цифровизировать выдачу лицензий на работу операторов игорного рынка, создать инструменты для контроля и бороться с нелегальными казино.

Из-за теневого рынка государство теряет до 10 млрд грн в год, и, по убеждению Минцифры, именно "цифровизация этой сферы поможет искоренить коррупцию, сделать рынок прозрачным и увеличить поступления в бюджет".

Также напоминаем, согласно данным реестров, "Премьер -Палац" принадлежит сети "Premier Hotels and Resorts", конечным бенефициаром которой является французская компания "Пумори Энтерпрайзес Инвестментс Лтд". Ряд судебных документов подтверждает, что на гостиницу не наложены аресты. Сам отель публично осуждает агрессию России и предоставляет услуги украинским военным на льготных условиях.