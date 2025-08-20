Півмільярда на рулетку: у столиці готують відкриття грального гіганта рівня Лас-Вегасу

Болгарська компанія ТОВ "Ніко5" підтвердила плани запустити масштабний гральний заклад у готелі "Прем’єр-Палац" в центрі Києва. Це буде перший проєкт подібного рівня та в гральній індустрії, реалізований під час війни. Обсяг інвестицій, за словами інвесторів, вже сягнув понад 140 млн грн, а в цілому перевищить 500 млн грн. Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на РБК-Україна.

За планом, нове казино матиме сучасне технічне оснащення, екрани, столи, автомати та рулетки світових брендів, а також, як акцентують у болгарській компанії, проєкт втілюватимуть за останніми новаціями у сфері безпеки.

Перші європейські інвестиції вже надійшли в Україну — близько 140 млн грн внесено як акціонерний капітал українського підприємства. Частину витрат склали оренда, закупівля обладнання та старт будівельних робіт.

"Ми розуміємо, що війна і невизначеність роблять будь-які інвестиції в Україну ризикованими, — кажуть в компанії. — Але мета інвестора Георгія Папазкі — "не просто відкрити казино, а передати світовий досвід організації ігрового бізнесу та підтримати українську економіку під час війни".

ТОВ "Ніко5" також прокоментувало чутки про нібито зв’язки Георгія Папазкі з колишніми неочевидними власниками "Прем’єр-Палацу" (Олександр Бабаков, Євген Гінер, Михайло Воєводин. — Ред.), яких раніше українські правоохоронці пов’язували з діяльністю однойменної готельної мережі в Україні та з російським енергетичним бізнесом.

"Твердження про будь-які зв’язки з цими особами є абсолютно необґрунтованими та хибними. Георгій Папазкі з ними не знайомий", — підкреслили у компанії і пояснили, що оренда приміщень "Прем’єр-Палацу" здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, і, ймовірно, ця локація в майбутньому стане не єдиною, де в Україні будуть реалізовані проєкти болгарських інвесторів.

В самому готелі підтверджують, що "його приміщення здаються в оренду на комерційних умовах різним компаніям, і ТОВ "Ніко5" тільки одна з них".

"Наш готель працює у звичайному режимі", — додали телефоном в адміністрації готелю.

В "Ніко5" окремо зазначили, що без ілюзій обізнані з різними особливостями розвитку ігрового ринку в Україні, зокрема, і випадками напівтіньової роботи, і ризиками прояву "нечесної конкуренції", як то поширення дискредитаційних новин.

Проте західні інвестори все ж заходять на український ринок, фактично, під гарантії новоствореного регулятора — Державного агентства "ПлейСіті", який задекларував прозорість, однакові та зрозумілі для всіх правила гри та безпеку залученим інвестиціям.

Нагадаємо, у березні 2024 року Кабмін створив Державне агентство "ПлейСіті" замість скандальної КРАІЛ. Новий орган планує щороку приносити до держбюджету 10–15 млрд грн, зокрема, шляхом залучення коштів західних інвесторів.

"ПлейСіті" відповідає тепер "за реалізацію політики у сфері азартних ігор і лотерей" під наглядом Мінцифри Михайла Федорова, яке "займається її формуванням".

Мінцифри заявило про завдання цифровізувати видачу ліцензій на роботу операторів грального ринку, створити інструменти для контролю та боротися з нелегальними казино.

Через тіньовий ринок держава втрачає до 10 млрд грн на рік, і на переконання Мінцифри, саме "цифровізація цієї сфери допоможе викорінити корупцію, зробити ринок прозорим та збільшити надходження до бюджету".

Також нагадуємо, згідно з даними реєстрів, "Прем’єр-Палац" належить мережі "Premier Hotels and Resorts", кінцевим бенефіціаром якої є французька компанія "Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд". Низка судових документів підтверджує, що на готель не накладено арештів. Сам готель публічно засуджує агресію Росії та надає послуги українським військовим на пільгових умовах.