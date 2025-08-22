Картины, написанные кровью и не только: уникальная выставка в Киеве завершается через два дня (фото, видео)
Авторы работ – молодые художники, чей расцвет пришелся на последние 25 лет. Часть из них убила Россия
В историческом месте по улице Крещатик, 2 в Киеве в "Украинском доме" экспонируется необычная выставка, объединяющая 25 лет украинской художественной истории и рефлексий. "Искусство после 2000-го. Глоссарий" объединило 70 произведений украинских художниц и художников в разных формах современного искусства.
Эта выставка длится уже более месяца и есть всего несколько дней, чтобы увидеть экспонаты. Часть из них в сети называют жуткими, ведь среди них картины, написанные кровью. Их автор Маргарита Половинко погибла 5 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания.
Есть здесь и другие пугающие и завораживающие экспонаты. В общей сложности "глоссарий" имеет семь основных тем. Кураторы назвали это "альтернативным словарем символов нового тысячелетия". Там представлены не конкретные сроки, а тезисы, которые должны стать входом для зрителей, но скорее выполняют практическую роль — задают структуру выставки.
- "Памятникам не ставят памятники"
- "Тело, которое хочет быть ландшафтом"
- "Диффузия идентичности"
- "Пропаганда мира моей мечты"
- "Общество спектакля"
- "Активная оптика времени, проходящего со скоростью света"
- "Война надписей".
Инсталляция Никиты Кадана "Одержимый может свидетельствовать в суде" объединяет советские вещи из коллекции Украинского Дома и артефакты, связанные с российско-украинской войной. Это седьмая часть проекта, начавшегося в 2015 году, рассказывает автор. Предметы с войны здесь соседствуют с теми, кто рассказывает о роли СССР в индустриализации Донбасса, освоении космоса и все те мифы, которые они оставили после себя.
Еще один привлекающий внимание экспонат — прочтение фразы "А кто? разрешил вам красиво жить". Эта фраза на фото впервые появилась в соцсетях в первые недели полномасштабного вторжения, хотя действительно была сделана в России еще в 2016 году. Она стала символом мародерства, зависти и ненависти, сопровождающих российскую агрессию. Именно эта надпись легла в основу инсталляции из LED-панелей, имитирующих артиллерийские выстрелы.
Выставка продлится до 24 августа 2025 года, увидеть ее можно во все дни, кроме понедельника с 11 до 19 часов. Стоимость билета – 120 грн, для школьников и студентов – льготный вход, 50 грн. Детям до 7 лет, пенсионерам, лицам с инвалидностью 1-2 групп, ветеранам, участникам боевых действий и их семьям и т.п. вход бесплатный.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве простились с художником-анархистом Давидом Чичканом. Его работа принимает участие в выставке "Искусство после 2000-го. Глоссарий".