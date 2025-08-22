Картины, написанные кровью и не только: уникальная выставка в Киеве завершается через два дня (фото, видео)

Авторы работ – молодые художники, чей расцвет пришелся на последние 25 лет. Часть из них убила Россия

В историческом месте по улице Крещатик, 2 в Киеве в "Украинском доме" экспонируется необычная выставка, объединяющая 25 лет украинской художественной истории и рефлексий. "Искусство после 2000-го. Глоссарий" объединило 70 произведений украинских художниц и художников в разных формах современного искусства.

Эта выставка длится уже более месяца и есть всего несколько дней, чтобы увидеть экспонаты. Часть из них в сети называют жуткими, ведь среди них картины, написанные кровью. Их автор Маргарита Половинко погибла 5 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания.

Есть здесь и другие пугающие и завораживающие экспонаты. В общей сложности "глоссарий" имеет семь основных тем. Кураторы назвали это "альтернативным словарем символов нового тысячелетия". Там представлены не конкретные сроки, а тезисы, которые должны стать входом для зрителей, но скорее выполняют практическую роль — задают структуру выставки.

"Памятникам не ставят памятники"

"Тело, которое хочет быть ландшафтом"

"Диффузия идентичности"

"Пропаганда мира моей мечты"

"Общество спектакля"

"Активная оптика времени, проходящего со скоростью света"

"Война надписей".

Даниил Ревковский и Андрей Рачинский, "Война надписей", 2016, 2025. Украинский дом/ Руслан Сингаевский

Инсталляция Никиты Кадана "Одержимый может свидетельствовать в суде" объединяет советские вещи из коллекции Украинского Дома и артефакты, связанные с российско-украинской войной. Это седьмая часть проекта, начавшегося в 2015 году, рассказывает автор. Предметы с войны здесь соседствуют с теми, кто рассказывает о роли СССР в индустриализации Донбасса, освоении космоса и все те мифы, которые они оставили после себя.

Еще один привлекающий внимание экспонат — прочтение фразы "А кто? разрешил вам красиво жить". Эта фраза на фото впервые появилась в соцсетях в первые недели полномасштабного вторжения, хотя действительно была сделана в России еще в 2016 году. Она стала символом мародерства, зависти и ненависти, сопровождающих российскую агрессию. Именно эта надпись легла в основу инсталляции из LED-панелей, имитирующих артиллерийские выстрелы.

Выставка продлится до 24 августа 2025 года, увидеть ее можно во все дни, кроме понедельника с 11 до 19 часов. Стоимость билета – 120 грн, для школьников и студентов – льготный вход, 50 грн. Детям до 7 лет, пенсионерам, лицам с инвалидностью 1-2 групп, ветеранам, участникам боевых действий и их семьям и т.п. вход бесплатный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве простились с художником-анархистом Давидом Чичканом. Его работа принимает участие в выставке "Искусство после 2000-го. Глоссарий".