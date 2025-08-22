Картини, написані кров’ю і не тільки: унікальна виставка в Києві завершується за два дні (фото, відео)

Автори робіт — молоді митці, чий розквіт припав на останні 25 років. Частину з них вбила Росія

В історичному місці на вулиці Хрещатик, 2 в Києві в "Українському домі" експонується незвична виставка, що об'єднує 25 років української художньої історії та рефлексій. "Мистецтво після 2000-го. Глосарій" об'єднало 70 творів українських мисткинь та митців у різних формах сучасного мистецтва.

Ця виставка триває вже понад місяць і є лише кілька днів, щоб побачити експонати. Частину з них в мережі називають моторошними, адже серед них — картини, написані кров'ю. Їхня авторка Маргарита Половінко загинула 5 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання.

Є тут й інші лякаючі і водночас заворожуючі експонати. Загалом "глосарій" має сім основних тем. Куратори назвали це "альтернативним словником символів нового тисячоліття". Там подані не конкретні терміни, а тези, які мали б стати входом для глядачів, але радше виконують практичну роль — задають структуру виставки.

"Пам’ятникам не ставлять пам’ятники"

"Тіло, яке хоче бути ландшафтом"

"Дифузія ідентичності"

"Пропаганда світу моєї мрії"

"Суспільство спектаклю"

"Активна оптика часу, що проходить зі швидкістю світла"

"Війна написів".

Даніїл Ревковський і Андрій Рачинський, "Війна написів", 2016, 2025 . Український дім/ Руслан Сингаєвський

Інсталяція Нікіти Кадана "Одержимий може свідчити у суді" об’єднує радянські речі з колекції Українського Дому та артефакти, пов’язані з російсько-українською війною. Це сьома частина проєкту, що розпочався в 2015 році, розповідає автор. Предмети з війни тут сусідують із тими, які розказують про ролі СРСР в індустріалізації Донбасу, освоєнні космосу і всі ті міфи, що вони лишили по собі.

Ще один експонат, що привертає увагу — прочитання фрази "А кто? разрешил вам красиво жить". Ця фраза на фото вперше з’явилася у соцмережах у перші тижні повномасштабного вторгнення, хоча насправді була зроблена в Росії ще у 2016 році. Вона стала символом мародерства, заздрості та ненависті, які супроводжують російську агресію. Саме цей напис ліг в основу інсталяції з LED-панелей, що імітують артилерійські постріли.

Виставка триватиме до 24 серпня 2025 року, побачити її можна в усі дні, окрім понеділка з 11 до 19 години. Вартість квитка — 120 грн, для школярів та студентів — пільговий вхід, 50 грн. Дітям до 7 років, пенсіонерам, особам з інвалідністю 1-2 груп, ветеранам, учасникам бойових дій та їхнім родинам тощо вхід безкоштовний.

