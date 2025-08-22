Картини, написані кров’ю і не тільки: унікальна виставка в Києві завершується за два дні (фото, відео)
Автори робіт — молоді митці, чий розквіт припав на останні 25 років. Частину з них вбила Росія
В історичному місці на вулиці Хрещатик, 2 в Києві в "Українському домі" експонується незвична виставка, що об'єднує 25 років української художньої історії та рефлексій. "Мистецтво після 2000-го. Глосарій" об'єднало 70 творів українських мисткинь та митців у різних формах сучасного мистецтва.
Ця виставка триває вже понад місяць і є лише кілька днів, щоб побачити експонати. Частину з них в мережі називають моторошними, адже серед них — картини, написані кров'ю. Їхня авторка Маргарита Половінко загинула 5 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання.
Є тут й інші лякаючі і водночас заворожуючі експонати. Загалом "глосарій" має сім основних тем. Куратори назвали це "альтернативним словником символів нового тисячоліття". Там подані не конкретні терміни, а тези, які мали б стати входом для глядачів, але радше виконують практичну роль — задають структуру виставки.
- "Пам’ятникам не ставлять пам’ятники"
- "Тіло, яке хоче бути ландшафтом"
- "Дифузія ідентичності"
- "Пропаганда світу моєї мрії"
- "Суспільство спектаклю"
- "Активна оптика часу, що проходить зі швидкістю світла"
- "Війна написів".
Інсталяція Нікіти Кадана "Одержимий може свідчити у суді" об’єднує радянські речі з колекції Українського Дому та артефакти, пов’язані з російсько-українською війною. Це сьома частина проєкту, що розпочався в 2015 році, розповідає автор. Предмети з війни тут сусідують із тими, які розказують про ролі СРСР в індустріалізації Донбасу, освоєнні космосу і всі ті міфи, що вони лишили по собі.
Ще один експонат, що привертає увагу — прочитання фрази "А кто? разрешил вам красиво жить". Ця фраза на фото вперше з’явилася у соцмережах у перші тижні повномасштабного вторгнення, хоча насправді була зроблена в Росії ще у 2016 році. Вона стала символом мародерства, заздрості та ненависті, які супроводжують російську агресію. Саме цей напис ліг в основу інсталяції з LED-панелей, що імітують артилерійські постріли.
Виставка триватиме до 24 серпня 2025 року, побачити її можна в усі дні, окрім понеділка з 11 до 19 години. Вартість квитка — 120 грн, для школярів та студентів — пільговий вхід, 50 грн. Дітям до 7 років, пенсіонерам, особам з інвалідністю 1-2 груп, ветеранам, учасникам бойових дій та їхнім родинам тощо вхід безкоштовний.
