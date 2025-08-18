В Киеве развеваются анархистские флаги: на Майдане прощаются с погибшим на войне художником

Военному было всего 39 лет

В Киеве состоялось прощание с известным украинским художником Давидом Чичканом, который погиб во время боев в Запорожской области. На Майдане собралось большое количество людей, чтобы отдать дань уважения воину.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на церемонии и показал, как проходило прощание с Чичканом. Многие люди пришли с анархистскими флагами

В Киеве состоялось прощание с Давидом Чичканом. Фото: "Телеграф"

Попрощаться с художником и военным пришли его родные, близкие, друзья, коллеги и побратимы.

Что известно о погибшем художнике

Чичкан родился в семье художников Ильи Чичкана и Татьяны Ильяховой в 1986 году. Он не имел профильного художественного образования, но все равно связал свою жизнь с искусством. Свою художественную практику он начал в 2000-х годах, был частью творческой группировки "А.Е.".

Давид Чичкан. Фото: Facebook

Он считал себя частью анархистского движения, в частности анархо-синдикалистом. Свои взгляды он демонстрировал через собственные работы, которые часто затрагивали социально-политическую тематику. К сожалению, из-за активистов, не согласных с точкой зрения художника, выставки Чичкана нередко срывались. Например, 7 февраля 2017 года его выставка "Упущенная возможность" была разгромлена неизвестными, а в 2022 году такая же судьба постигла выставку "Ленты и треугольники".

Художник сам говорил, что хотел своими работами "подчеркнуть различия армии свободных людей с разными взглядами от обезличенной массы оккупантов".

