Дочь экс-мера Килии погибла в нелепом ДТП на "зебре". Все фото и детали

Девушке было 22 года

Екатерина Бойченко, дочь бывшего мэра города Килия Павла Бойченко, погибла в ДТП. В 21:33 5 сентября в Измаиле на пешеходном переходе улицы Сергея Бурлаченко ее сбил водитель автомобиля BMW, летевший на бешеной скорости.

К сожалению, от сильного удара 22-летняя девушка погибла на месте, сообщает "Бессарабия INFORM". Очевидец трагедии рассказал, что Екатерина почти перешла дорогу возле магазина АТБ, когда к ней на бешеной скорости приблизился автомобиль. От сильного удара о капот и лобовое стекло девушку отбросило на другую сторону улицы. Прохожие пытались оказать пострадавшей первую помощь, затем прибыла скорая. Реанимация не принесла результата, Екатерина скончалась на месте аварии.

Девушку пытались реанимировать. Фото: Бессарабия INFORM

Полиция в месте трагедии. Фото: Бессарабия INFORM

Место аварии. Фото: Бессарабия INFORM

Что известно о водителе

Водитель, сбивший Екатерину Бойченко, остался на месте аварии. Известно, что он 1999 года рождения. На передней части машины большие повреждения, что свидетельствует о силе удара.

Машина, сбившая Екатерину. Фото: Бессарабия INFORM

На месте аварии работали правоохранители. Туда прибыли родные погибшей, в частности, отец Павел Бойченко, который сейчас является депутатом Киевского городского совета.

По информации "БІ", Екатерина Бойченко была красивым и светлым человеком, который жил с глубокой верой в Бога, волонтерила, помогала нуждающимся, не оставалась в стороне от чужой беды, очень любила жизнь, — говорится в публикации

Екатерина Бойченко. Фото: Бессарабия INFORM

Запомните ее такой, — отец

Отец Екатерины Бойченко с утра 6 сентября опубликовал в Facebook видео с дочерью. Девушка поет на празднике – красивая и талантливая.

Запомните ее такой, — подписал кадры Павел Бойченко

