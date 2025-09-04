"Направление для дрифтеров". В Киеве дорожные знаки появились в неожиданном месте (курьезное видео)

В комментариях не обошлось без юмора

В Киеве водители стали свидетелями необычной дорожной ситуации, которая вызвала изумление в соцсетях. На видео видны 2 дорожных знака, установленные на одном столбе прямо посреди проезжей части перед мини-кольцом, являющимся выездом из жилого комплекса.

Ролик опубликовал местный Telegram-канал. Автор подписал его так: "Это еще что за ноу-хау на Варшавском?".

Отсюда стало известно, что курьезная ситуация произошла в ЖК "Варшавском", расположенном на улице Всеволода Змиенко.

На видео можно заметить треугольный знак "Дать дорогу", который обычно сигнализирует водителю о необходимости уступить дорогу уже движущимся по главной дороге транспортным средствам. Рядом с ним расположен круглый синий знак "Круговое движение", информирующий, что впереди — кольцевая развязка, и двигающиеся по кругу водители имеют преимущество в движении.

Установка знаков прямо посреди дороги явилась предметом оживленных дискуссий среди пользователей.

Среди комментариев местных жителей преобладает возмущение: некоторые отмечают, что такая установка знаков — опасна, поскольку нет безопасного участка для проезда. Кто-то отмечает необходимость разметки, а кто-то подчеркивает, что новый асфальт еще не положен и это тоже влияет на видимость.

Не обошлось и без юмора: один из пользователей написал в шутку, что знак якобы означает: "Вокруг знака с ночевкой кружить круглый год и при этом предоставлять дорогу другим", а позже добавил, что он показывает "направление для дрифтеров".

"Там кладут асфальт новый, будет еще разметка don’t push the horses", — с юмором добавила другая женщина.

Как видим, такая курьезная ситуация в Киеве вызвала удивление и волну иронических комментариев в соцсетях, несмотря на халатность коммунальщиков.

