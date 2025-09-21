Драка произошла на заседании совета в Бородянке под Киевом: досталось и депутатам, и председателю (видео)

Исполняющая обязанности поселкового головы связывает это с блокированием работы совета

В помещении поселкового совета Бородянки произошла драка. В ней якобы пострадали депутаты и даже и. о поселкового головы Ирина Захарченко.

Об этом сообщила в Facebook сама Ирина Захарченко. Она говорит, что стала жертвой "откровенной агрессии" со стороны группы лиц, имеющих свои интересы в поселке и пытающихся продвигать их такими методами.

На кадрах заметно, как группа мужчин подняла шум, а потом сорвала заседание земельной комиссии.

Один из собравшихся схватил меня за волосы, ударил и открыто угрожал физической расправой. Благодаря быстрой реакции присутствовавших, вмешавшихся в конфликт, мне удалось избежать еще большего вреда. Но это не просто единичный случай. Это целенаправленное действие группы лиц, систематически пытающейся блокировать работу совета и продвигать собственные интересы через давление и насилие. пишет Ирина Захарченко

Глава поселкового совета считает организованной демонстрацией силы, и говорит, что нападающие действуют как бандиты и вымогатели. Женщина призывает местных жителей "не поддаваться на провокации" и обращаться к ней лично во время приема.

Следует отметить, что в СМИ писали, что это не первые угрозы и нападение на чиновницу. Издание "Информатор" писало, что 27 марта 2025-го Информатор писал о пожаре, уничтожившем автомобиль Ирины Захарченко, и.о. о. поселкового головы. Сама она предполагает: речь идет о запугивании со стороны ее политических оппонентов, с которыми в последнее время возникли разногласия и споры. Доходило и до похищения местных чиновников, и прямого давления.

