Илон Маск подрался с топчиновником из-за Трампа: чем закончилась драка — WP

Первым влез в драку Илон Маск

Миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили драку в коридоре Белого дома. Инцидент произошел в середине апреля этого года после встречи в Овальном кабинете с действующим президентом США Дональдом Трампом.

О физической потасовке рассказал Стивен Беннон, бывший стратег Трампа, узнавший случай от свидетелей. Согласно публикации The Washington Post, конфликт возник из-за споров по тарифной политике и невыполненных обещаний Маска сократить государственные расходы.

Как разгорелась ссора

Маск и Бессент пришли в Овальный кабинет, чтобы обсудить кандидатуру на должность исполняющего обязанности комиссара Налоговой службы. Трамп поддержал выбор министра финансов, что не понравилось тогдашнему главе департамента DOGE Илону Маску.

После выхода из кабинета президента мужчины стали обмениваться образами прямо в коридоре. Бессент напомнил Маску о его невыполненных обещаниях найти более триллиона долларов расточительных расходов в бюджете.

"Скотт сказал: ’Ты мошенник. Ты настоящий мошенник’", — рассказал Беннон журналистам. В ответ Маск толкнул Бессента плечом в грудь, как регбист во время игры.

Министр финансов ударил в ответ, после чего нескольким людям пришлось вмешаться и разнять мужчин. Маска вывели из Западного крыла Белого дома сразу после инцидента.

Также ранее Телеграф сообщал, что Илон Маск появился с синяком под глазом после слухов об освобождении и наркотиках Трамп подарил Маску символический ключ от Белого дома.