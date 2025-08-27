В Киеве среди дня подрались чиновники: Кличко встал на защиту (фото)

Кто поднимает руку на женщину, недостоин называться мужчиной, пишет Кличко

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Анна Старостенко заявила, что глава Деснянской районной государственной администрации (РГА) Максим Бахматов применил против нее физическое насилие. Чиновник якобы унижал ее честь и достоинство.

Депутат Киевского городского совета Анна Старостенко на своей странице в Facebook заявила, что глава Бахматов якобы пригласил ее принять участие в отчете. Инцидент произошел 27 августа в помещении Деснянской районной государственной администрации мужчина представлял квартальный отчет о работе.

Старостенко пишет, что в ответ на просьбу ответить на манипулятивные высказывания в ее адрес Бахматов "позволил себе откровенное психологическое давление".

Более того, случилось то, чего я никогда не ожидала от должностного лица — физическое насилие! Меня хватали за руки, дергали и пытались вытолкать силой из зала. Все это — под прикрытием статуса "представителя президента" и "председателя РГА", которые он публично озвучивал! написала Старостенко

Фото — Анна Старостенко

Чиновница добавила, что такое поведение не только унижает лично его и недопустимо, но и дискредитирует институт местного самоуправления. Она также сообщила, что намерена обратиться в полицию с заявлением о препятствовании законной деятельности.

Я оставляю за собой право на соответствующую правовую оценку инцидента и подчеркиваю: ни одна должность не дает права унижать женщину, человека и депутата! сказала заместитель главы КГГА.

Что сказал Виталий Кличко

Городской глава Киева Виталий Кличко отреагировал на это и назвал в своем Telegram-канале действия главы Деснянской РГА "проявлением вседозволенности".

Поднимающий руку на женщину не достоин называться мужчиной. Тем более – быть руководителем любого уровня. Даже если он кричит, что он — представитель президента отметил Кличко

Он добавил, что надеется на квалификацию действия Бахматова от полиции и реакцию в Офисе президента.

Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов не комментировал пока обвинения Анны Старостенко.

Ранее "Телеграф" писал, что в прокуратуре прокомментировали бесчеловечные условия в криворожской колонии.