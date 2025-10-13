Ряд областей накроют морозы: где в Украине будут мерзнуть без отопления

Уже через неделю в нескольких областях термометры опустятся ниже нуля, а отопление пока будут включать только в школах, больницах и детсадах, за единственным исключением.

В Украине началась первая волна прохлады, но через неделю уже пахнет настоящей зимой — ожидаются первые морозы в больших городах. Зимно будет сразу в нескольких областях на западе и севере Украины. Но отопление ждать следует не всем.

Что нужно знать

Первые морозы придут в Украину — температура опустится до 0…–2°C

Больше всего похолодает на Западе и Севере

В большинстве городов отопительный сезон еще не начался, исключение — только детсады, школы и больницы

По данным портала Ventusky, морозная волна накроет Волынь, Ровенскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Хмельницкую области на западе, а также Сумскую и Черниговскую области на севере.

Прогноз погоды Ventusky

Не будут радовать ночные температуры. В частности, в Ивано-Франковске на термометре будет 0, аналогично Ровно и Львову. В Черновцах – на один градус выше.

Отопление стоит ожидать только в объектах социальной сферы — в Ровно подключили детские сады, школы и больницы. Подобная ситуация во Львове, где есть необходимость – соцзаведения включают отопление. В Луцке пока даже детсады и больницы пока без тепла. Самая теплая ситуация в Ивано-Франковске. В течение недели с 13 по 19 октября отопление начнет поступать и в обычные дома.

Погода в Ивано-Франковске /Ventusky Погода в Ровно /Ventusky Погода в Черновцах /Ventusky Погода во Львове /Ventusky

Ситуация на северо-востоке гораздо хуже. Россияне постоянно готовят по энергетической инфраструктуре Черниговской области. Несмотря на круглосуточные усилия энергетиков, в настоящее время здесь применены почасовые отключения. Это может помешать в подаче тепла, так что в области рассматривают альтернативные способы отопления, их не разглашают из соображений безопасности. В Сумах о состоянии подготовки к отопительному сезону отчитывается горсовет, однако сроков не называет. Однако в местной прессе появились сообщения о возможном смещении начала отопительного сезона на 1 ноября. В Чернигове вскоре ожидается -1 ночью, а в Сумах — -2 градуса.

Погода в Чернигове /Ventusky Погода в Сумах /Ventusky

