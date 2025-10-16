Его появление предвещает стойкие морозы. Как выглядит самый точный пернатый "барометр" (фото)

Ученый Роженко рассказал, как птицы "прогнозируют" похолодание

В Украине живет немало уникальных птиц, и среди них есть те, которые могут предупредить о приближении похолодания. Речь идет не только о вяхире или перепелах, но и о белолобом гусе.

Что нужно знать:

Белолобый гусь — предвестник устойчивого похолодания

Смена направления ветра играет решающую роль в миграции птиц

Белолоб любит жить даже на островах Северного Ледовитого океана

Как рассказал "Телеграфу" Николай Роженко, соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук, прилет птиц в Украину на зимовку обусловлен сменой ветра. Ведь, если дует северный ветер птицы летят к югу зимовать в теплой местности, такую же роль играет южный ветер.

Однако его влияние несколько иное, ведь при южном потоке воздуха птицы ощущают тепло и не совершают перелет на юг. Выходит, что есть птицы, которые вполне могут считаться пернатыми "барометрами". Роженко добавляет, что вяхирь и перепелка также предвестники похолодания, но белолобый гусь — самый точный в этом плане.

Как выглядит белолобый гусь

"У нас он появляется за несколько дней до сильного похолодания", – говорит эксперт.

По его словам, белолоба пока не видели, поэтому и сильного похолодания не было. Однако изменение направления ветра может это быстро исправить.

Самый точный пернатый "барометр"

Белолобый гусь — птица семьи утиных. Он проводит большую часть жизни на земле, потому быстро бегает и ходит. Однако умеет неплохо плавать и нырять. В Украине это пролетный, зимующий вид.

Белолобый гусь

Длина туловища белолоба до 80 см, а размах крыльев – до 170 см. Вес взрослой особи может достигать 3,2 кг. Цвет перьев у гуся сверху тускло-серый, снизу несколько светлее. Имеет черные пятна на брюхе и белое пятно на лбу, ярко-оранжевые лапы. Основной ареал жизни птицы – тундровая часть Европы, Ази и Северной Америки. Также белолоб любит жить на островах Северного Ледовитого океана.

