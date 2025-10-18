Бабьему лету быть? Когда в Украину вместо морозов может прийти потепление

С погодой сразу повезет не всем областям: что говорят синоптики и карты прогноза погоды

Синоптики сходятся в выводах — меньше чем через неделю в Украину вернется тепло. Холодный фронт, который ожидается 19 октября, довольно быстро пройдет. Но потепление будет постепенным.

Что нужно знать

Потепление начнется с 24 октября и достигнет пика в последние дни октября

Атмосферное давление изменится уже 22 октября и погода будет меняться

Теплее всего будет на юге и части запада страны

Это подчеркивает синоптик и кандидат географических наук Игорь Кибальчич в интервью "Телеграфу". Согласно его прогнозу, классическое "бабье лето" начнется с 24 октября. Принесет его теплый воздух с юга и юго-запада Европы. Теплее всего будет в конце октября — с 27 по 31. В эти дни температура будет подниматься на юге и Закарпатье до 20–22 °C. Другая территория страны – 13–18 °C.

Осадки будут локальными – преимущественно на Западе и иногда на Севере Игорь Кибальчич, синоптик и кандидат географических наук

Синоптикиня Наталья Диденко также говорит, что выходные 25-26 октября должны быть теплее. Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха отмечает, что расти атмосферное давление в Украине начнет с 22 октября. Температура тоже начнет подниматься.

Погода в Украине 22 октября

По словам специалиста, третья часть октября будет более комфортной. Хотя в гидрометцентре и не используют термин "бабье лето", повышение температуры осенью ожидается. Будет меньше осадков и теплее воздуха из-за влияния поля повышенного атмосферного давления. Портал Ventusky показывает, как быстро будет расти температура в Украине.

23 октября во Львове прогнозируют +10 днем, в Киеве +7, Харьков +7, Одесса +11.

24 октября будет теплее — в Прикарпатье местами до +15, во Львове +14, в Киеве +10, Харьков +10, Одесса +13. Более теплые области обозначаются зеленым, ближе к желтому по цвету.

Погода 23 октября в Украине /Ventusky Погода 24 октября в Украине /Ventusky

Как ранее рассказывал "Телеграф", теплая осень в Украине сыграет на руку из-за проблем с началом отопительного сезона. Россия атакует газовые хранилища, так что в некоторых городах начало подачи отопления отсрочили до ноября.