Без очередей и печатей: в Украине вступили в силу новые правила мобилизации

Основным способом получения документов для военнообязанных украинцев станет приложение Резерв+

С 1 ноября 2025 года в Украине начали действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Бумажные справки с мокрой печатью больше не выдаются.

С указанной даты большинство отсрочек должно продолжаться в автоматическом режиме. При этом основным способом получения документов станет приложение Резерв+.

Что нужно знать

Большинство отсрочек будет продлеваться автоматически

Основным инструментом для получения документов станет приложение "Резерв+"

Граждане, у которых нет данного приложения, смогут обратиться в ЦНАПы для подачи заявлений

Граждане, которые не пользуются смартфоном, и поэтому не имеют электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста, смогут подать соответствующее заявление в Центре предоставления административных услуг. Там сканируют документы заявителя и передают их в электронной форме в Территориальный центр комплектации и социальной поддержки.

В том же ЦПАУ, после того как в ТЦК примут решение о предоставлении отсрочки, пользователь сможет распечатать бумажную копию документа. При этом, документы с мокрой печатью больше не выдаются.

Во время военного положения в Украине обязательной мобилизации подлежат:

Мужчины 25-60 лет без военного опыта, если они пригодны по состоянию здоровья, не имеющие отсрочки или бронирования.

Мужчины 18–60 лет с военным опытом — те, кто проходил срочную службу или являющиеся офицерами запаса.

Лица, ранее сняты с военного учета по состоянию здоровья, но повторная военно-врачебная комиссия признала их пригодными.

Лица, имевшие статус "ограниченно пригодный", если новая медкомиссия подтвердила их полную пригодность.Основным подтверждением отсрочки теперь является электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+.

Напомним, член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко в интервью "Телеграфу" рассказал, что если "Резерв+" объединят с налоговыми базами и реестрами избирателей, повесток в Украине станут выписывать больше. Однако даже в таком случае проблемы с мобилизацией останутся.