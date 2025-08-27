В Украине Павел Лебедев объявлен в розыск

Среди украинских политиков, занимающих высокие руководящие должности, оказалось много предателей. Среди них экс-кандидат в президенты Евгений Мураев, а также бывший министр обороны Павел Лебедев, который работал в аппарате беглеца Виктора Януковича.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас бывший министр и что о нем известно. Павел Лебедев сбежал из Украины и находится сейчас в розыске.

Бывший украинский чиновник Павел Лебедев родился в 1962 года в России, но свою карьеру начал строить в нашей стране. Сначала Лебедев работал в бизнесе, занимая руководящие должности на промышленных предприятиях, а затем решил попробовать себя в политике.

В 2006 году вошел в Верховную Раду как представитель "Блока Юлии Тимошенко", но вскоре переметнулся к "Партии регионов". Именно эта политическая сила открыла ему путь во власти. При Викторе Януковиче Лебедев получил пост министра обороны Украины и место в Совете национальной безопасности и обороны.

Находясь в кресле министра обороны, Павел Лебедев вместо того, чтобы усиливать украинскую армию, делал ее слабее. Совместно с другими соратниками по аппарату Януковича, а именно Михаилом Ежелем и Дмитрием Саламатином, он принимал решения о продаже боеспособного вооружения и техники, которых и без того остро не хватало Вооруженным силам Украины. В результате армия лишалась необходимого именно тогда, когда Россия начала свою агрессию и в 2014 году аннексировала Крым. Фактически Лебедев "сдал" полуостров, поскольку не реагировал на предупреждения о возможніх военных действиях по стороны путинской армии.

Бывший министр Украины Павел Лебедев сбежал в оккупированный Крым и обустроился в Севастополе, где в 2015 году вошел в состав Российского Союза Промышленников и Предпринимателей и занялся строительным бизнесом. Судя по всему, он продолжает там жить, заниматься своей компанией "Парангон" и расхваливать российский бизнес, который "работает вопреки всему и справится с кризисом".

В Украине Павел Лебедев находится в розыске. В 2020 году Печерский суд Киева его заочно арестовал в связи с делом о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Затем предателю обьявили о подозрении в государственной измене.

В 2022 году в управлении АРМА было передано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн гривен, которые принадлежали предприятиям семьи экс-чиновника Лебедева. Его компании подозревают в поставке продукции военным предприятиям России.

