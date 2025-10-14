"Сидят дома и прячутся". Стало известно, сколько мужчин в розыске ТЦК

Те, кто не обновил данные попали в замкнутом круге, нардепы подготовили законопроект, чтобы это изменить

Народная депутат Галина Янченко заявила, что 1,5 млн мужчин призывного возраста находятся в розыске Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так как они не обновили свои военно-учетные данные. По ее словам, они прячутся дома и в большинстве случаев не работают.

Что нужно знать:

Украинские мужчины должны были обновить свои военно-учетные данные еще до 16 июля 2024 года

Многие проигнорировали это требование и сидят дома, чтобы не встретить представителей ТЦК

Эти люди в своеобразной ловушке, ведь не могут быть забронированы, однако есть выход

Вы удивитесь, это просто космос. Полтора миллиона мужчин призывного возраста не обновили данные. То есть это значит, что? Соответственно, в розыске. Это значит, что если их где-нибудь остановит ТЦК, то все. Привет "Десна" (169-й учебный центр, военная часть ВСУ, специализирующаяся на подготовке личного состава для Сухопутных войск, — ред.) учебные центры Галина Янченко

Нардеп добавила, что даже если эти мужчины найдут работу на оборонном предприятии, имеющем право забронировать 100% своих работников, для того чтобы устроиться на это оборонное предприятие, им нужно обновить данные и пройти ВЛК (военно-врачебную комиссию). А там их ждут сотрудники ТЦК.

И вот на ВЛК их ждала как раз наша прекрасная ТЦК. То есть фактически был такой замкнутый круг. У оборонных предприятий критически не хватает людей, с одной стороны. С другой стороны, у нас куча людей, куча человеческого ресурса, полтора миллиона, вероятнее всего, в большинстве нигде не работающих. Просто сидят дома, прячутся, — заявила Янченко

Проблему может решить новый законопроект

Нардеп добавила, что именно на исправление такой ситуации направлен законопроект 13335, который рекомендовал принять парламентский комитет национальной безопасности. Суть документа состоит в том, чтобы разрешить бронирование военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует военно-учетный документ, или они не состоят на военном учете и не уточнили персональные данные.

Следует отметить, что все украинские мужчины призывного возраста должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. За нарушение этой нормы грозит штраф.

Ранее "Телеграф" рассказывал, разыскивают ли мужчин, которые не обновили данные в ТЦК. Мужчина, не уточнивший свои данные в военкомате, автоматически в розыск не подается.