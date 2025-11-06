Поезда без машинистов и ветка на Троещине. Каким станет киевское метро в будущем, показал ИИ

В 1960 году в Киеве заработало метро

Метро в Киеве – один из главных видов общественного транспорта. Его открыли 65 лет назад и с того времени представить столицу Украины без метро почти невозможно. За это время главная транспортная артерия столицы сильно изменилась.

Именно поэтому "Телеграф" решил спросить у искусственного интеллекта, как может выглядеть киевское метро через 5, 15, 30 и 65 лет.

По мнению ИИ, через 5 лет метро в Киеве станет удобнее в мелочах. В частности, поезда будут ходить чаще, что уменьшит нагрузку на определенных участках и улучшит пассажиропоток. Вероятнее всего появятся новые вагоны и стеклянные двери на станциях, как в аэропорту. Оплачивать проезд можно будет одной картой, которая будет действовать для всего общественного транспорта Киева.

Оплата метро картой

Приложение о загруженности метро

Одной из наиболее полезных функций может стать демонстрация заполненности вагона в специальном приложении. Также метрополитен укоренит память о войне, ведь станции станут действительно укрытиями с фильтрами воздуха, автономным светом и туалетами. Скорее всего, начнется строительство метро на Троещине и капитальный ремонт Виноградаря.

Метро в Киеве через 5 лет

Через 15 лет, то есть примерно в 2040 году, метро станет главным способом передвижения киевлян по столице. Ведь появятся станция на Троещине (возможно частично будет продолжаться строительство ветки), Виноградоре и Львовские ворота. Синюю ветку метро протянут вплоть до Одесской площади.

При этом большинство поездов будут управляться компьютерами, а интервал движения сократится еще на несколько минут. Также появится универсальный билет для всего вида электротранспорта в столице.

Как будет выглядеть станции метро через 15 лет

Метро в Киеве через 15 лет

В 2055 году, то есть через 30 лет, киевское метро вообще будет работать без машинистов, а поезда будут ездить сами с интервалом в две минуты. На Троещине появится полноценная ветвь с пересадками и большая станция со стеклянными дверями. Метро будет переоборудовано так, что оно сможет работать автономно, без света.

Какие будут вагоны через 30 лет в метро

Как будет выглядеть метро в Киеве через 30 лет

В 2090 году через 65 лет метро в Киеве станет настоящим подземным городом. Интервал движения поездов будет составлять около полутора минут, а маршруты будут автоматически изменяться в соответствии с пассажиропотоком.

Как будет выглядеть станция метро внутри через 65 лет

На станциях появятся медпункты, культурные пространства, укрытия с недельным запасом провианта. Энергию метрополитен будет брать с тепла земли, а туннели будут защищены от наводнений. Ветвь Троещины расширится и будет иметь несколько ветвей, а Левый берег — плотную сеть метро.

Как будет выглядеть карта веток метро через 65 лет

Как будут выглядеть вагоны метро через 65 лет

По мнению ИИ, каждые 10-15 лет метро Киева будет меняться и в результате это проведет его к транспорту современного будущего. Многие вещи станут проще и в разы быстрее.

