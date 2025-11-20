Под Киевом скрыта "четвертая" линия метро: киевляне ежедневно проходят мимо (фото, карта)

От "Майдана Незалежности" отходят сразу две такие линии

Киевляне ежедневно пересекают переходы между станциями метро, даже не догадываясь, что под ногами их существует другая — закрытая для пассажиров — транспортная артерия. Приблизительно между станциями "Крещатик", "Кловская" и "Майдан Незалежности", скрыта служебная соединительная ветвь, или ССВ.

Эта техническая линия общей протяженностью около 3 км не предназначена для перевозки людей. Она — "закулисный" механизм метрополитена, без которого работа трех основных ветвей была бы практически невозможна. ССВ позволяет перегонять поезда между Святошинско-Броварской, Оболонско-Теремковской и Сырецко-Печерской линиями. Фактически это подземный мостик, объединяющий систему столичного метро.

Служебная соединительная ветвь метро Киева

Через этот скрытый тоннель вагоны, в частности, попадают на ремонт: их перегоняют через красную линию, а уже оттуда — в синий или зеленый. Так же происходит и "пригонка" новых поездов: они прибывают по железной дороге в депо "Дарница", перегоняются на рельсы метро, и при необходимости — через служебную ветвь отправляются на другие линии.

Тоннель ССВ метро Киева

Внутри служебной ветви метро столицы

Интересно, что от станции "Майдан Незалежности" отходят сразу две такие служебные ветви — одна ведет на "Хрещатик", другая — на "Кловскую". В разные периоды обе использовались для выдачи поездов из депо:

отрезок "Крещатик — Майдан Незалежности" работал в 1977-1982 годах,

отрезок "Майдан Незалежности — Печерская" — с 1989 по 2007 год.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гигантских крысах и мутантах в Киевском метро. Но это всего-навсего легенды вокруг метро столицы, считает ИИ.