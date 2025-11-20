Укр

Под Киевом скрыта "четвертая" линия метро: киевляне ежедневно проходят мимо (фото, карта)

Читати українською
Служебная ветвь Киевского метро
Служебная ветвь Киевского метро. Фото "Спрага": в Киеве интересно

От "Майдана Незалежности" отходят сразу две такие линии

Киевляне ежедневно пересекают переходы между станциями метро, даже не догадываясь, что под ногами их существует другая — закрытая для пассажиров — транспортная артерия. Приблизительно между станциями "Крещатик", "Кловская" и "Майдан Незалежности", скрыта служебная соединительная ветвь, или ССВ.

Эта техническая линия общей протяженностью около 3 км не предназначена для перевозки людей. Она — "закулисный" механизм метрополитена, без которого работа трех основных ветвей была бы практически невозможна. ССВ позволяет перегонять поезда между Святошинско-Броварской, Оболонско-Теремковской и Сырецко-Печерской линиями. Фактически это подземный мостик, объединяющий систему столичного метро.

Служебная соединительная ветвь метро Киева, карта
Служебная соединительная ветвь метро Киева

Через этот скрытый тоннель вагоны, в частности, попадают на ремонт: их перегоняют через красную линию, а уже оттуда — в синий или зеленый. Так же происходит и "пригонка" новых поездов: они прибывают по железной дороге в депо "Дарница", перегоняются на рельсы метро, и при необходимости — через служебную ветвь отправляются на другие линии.

Тоннель ССВ метро Киева
Тоннель ССВ метро Киева
Тоннели ССВ метро Киева
Внутри служебной ветви метро столицы

Интересно, что от станции "Майдан Незалежности" отходят сразу две такие служебные ветви — одна ведет на "Хрещатик", другая — на "Кловскую". В разные периоды обе использовались для выдачи поездов из депо:

  • отрезок "Крещатик — Майдан Незалежности" работал в 1977-1982 годах,
  • отрезок "Майдан Незалежности — Печерская" — с 1989 по 2007 год.

