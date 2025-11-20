Рус

Під Києвом прихована "четверта" лінія метро: кияни щодня проходять повз неї (фото, карта)

Галина Михайлова
Службова гілка Київського метро
Службова гілка Київського метро. Фото "Спрага": в Києві цікаво

Від "Майдану Незалежності" відходять одразу дві такі лінії

Кияни щодня перетинають переходи між станціями метро, навіть не здогадуючись, що під їхніми ногами існує інша — закрита для пасажирів — транспортна артерія. Приблизно між станціями "Хрещатик", "Кловська" та "Майдан Незалежності", прихована службова з’єднувальна гілка, або ж СЗГ.

Ця технічна лінія загальною протяжністю близько 3 км не призначена для перевезення людей. Вона — "закулісний" механізм метрополітену, без якого робота трьох основних гілок була б практично неможливою. СЗГ дозволяє переганяти поїзди між Святошинсько-Броварською, Оболонсько-Теремківською та Сирецько-Печерською лініями. Фактично це підземний місток, який об’єднує систему столичного метро.

Службова з’єднувальна гілка метро Києва, карта
Службова з’єднувальна гілка метро Києва

Через цей прихований тунель вагони зокрема потрапляють на ремонт: їх переганяють через червону лінію, а вже звідти — до синьої або зеленої. Так само відбувається й "пригонка" нових поїздів: вони прибувають залізницею до депо "Дарниця", переганяюся на колії метро, і при необхідності — через службову гілку вирушають на інші лінії.

Тунель СЗГ метро Києва
Тунель СЗГ метро Києва
Тунелі СЗГ метро Києва
Всередині службової гілки метро столиці

Цікаво, що від станції "Майдан Незалежності" відходять одразу дві такі службові гілки — одна веде на "Хрещатик", інша — на "Кловську". У різні періоди обидві використовувалися для видачі поїздів з депо:

  • відрізок "Хрещатик — Майдан Незалежності" працював у 1977–1982 роках,
  • відрізок "Майдан Незалежності — Печерська" — з 1989 до 2007 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про гігантських щурів та мутантів в Київському метро. Але це усього лише легенди довкола метро столиці, вважає ШІ.

Теги:
#Київ #Метро