На удивление — не "Арсенальная". Какая станция метро в Киеве хвалится самым длинным эскалатором

Она была открыта в далеком 1960 году

Самый длинный эскалатор в киевском метрополитене — на Крещатике, он расположен у выхода на улицу Архитектора Городецкого и имеет 743 ступеньки. При этом самой глубокой станцией является Арсенальная, но она имеет два раздельных эскалатора.

Что нужно знать:

Самый длинный эскалатор столичного метро — на станции Крещатик, имеет 87 метров длины

Его обслуживают десятки человек

Станция была открыта в 1960 году, с 1986 года "Крещатик" имеет статус "памятник архитектуры местного значения"

Всего в киевском метро 122 эскалатора. Эскалатор на Крещатике протяженностью 87 метров является памятником архитектуры и требует специфического обслуживания.

Эскалатор

Станция метро "Крещатик"

Эскалатор включается с диспетчерского пульта, расположенного на станции метро Льва Толстого. Оттуда им управляет диспетчер. На случай чрезвычайной ситуации в машинном зале есть аварийные тормоза.

Машинный зал эскалатора

Тоннель эскалатора примерно достигает около 50 метров вниз. Подъемник обслуживают десятки работников.

Эскалатор изнутри а мастера

Станция метро "Крещатик" — что о ней известно

Станция была открыта в далеком 1960 году в составе первой очереди строительства. С 1986 года станция "Крещатик" имеет статус "памятник архитектуры местного значения".

Станция "Крещатик"

"Крещатик" имеет три наземных вестибюля и три подземных зала — средний и два с посадочными платформами. Залы станции соединены между собой чередой проходов-порталов, чередующихся с пилонами. Украшая центральную станцию столицы, авторы вдохновлялись украинским искусством.

Орнамент на стенах

Станция смотрится очень колоритно.

Мраморные пилоны имеют яркие вставки из майолики (вид изготавливается из выжженной глины и покрывается расписной глазурью). Поверх пилонов расположены карнизы с изображением подсолнечника и кукурузы. Разрисовывала стены метро художница-керамистка Людмила Мешкова. В 1980-е годы кафельная облицовка путевых стен станции была заменена мраморной.

Самым драматичным моментом в истории станции стал 2022 год. С начала полномасштабного вторжения России в Украину (с 26 февраля по 20 декабря 2022 года) станция "Крещатик" была закрыта. Поезда проезжали мимо, а превратив станцию из места постоянного движения и жизни в символ тревоги и остановки.

