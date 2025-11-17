Гигантские крысы в ​​киевском метро: ИИ объяснил, почему легенды о мутантах являются фейком

Киевское метро было и остается транспортной системой, а не убежищем для мутантов

Около киевского метро давно циркулируют слухи о гигантских крысах и таинственных мутантах, живущих в тоннелях подземки. Нервным взвинченным людям, которым приходится проводить время в метрополитене как в убежище поздно ночью, может даже показаться, что они слышат странные звуки и видят какие-то тени.

Подобные байки появились после выхода в свет российского постапокалиптического романа "Метро 2033". "Телеграф" с помощью одной из моделей искусственного интеллекта решил выяснить, могут ли на самом деле жить в киевском метро гигантские крысы-мутанты.

Что нужно знать:

Существование мутантов в тоннелях метро не подкреплено доказательствами

В подземке даже обычные крысы не живут

Животным не хватает пищи для развития

ИИ отметил, что фанаты часто придумывают легенды, вдохновленные атмосферой вселенной. Со временем их выдумки обрастают подробностями, превращаясь в почти настоящий фольклор. При этом работники самого метро лишь улыбаются, слыша подобные рассказы. Киевская подземка остается самой обычной транспортной системой, а не убежищем для мутантов, подчеркивает искусственный интеллект.

Кто может жить в тоннелях метро

В киевском метрополитене

ИИ не исключает, что в тоннелях киевского метро действительно жить грызуны, однако они никогда не будут там мутировать, превращаясь в некое гигантское кровожадное чудовище. Мутации в животном мире обычно происходят из-за генетических факторов, радиации, химических веществ или других внешних воздействий, а не конкретно из-за обитания в подземке.

Более того, утверждает ИИ, реальным крысам в метро не хватает подходящей пищи для того, чтобы обогнать в росте своих сородичей, живущих непосредственно вне метрополитена. Для борьбы с грызунами в метро проводится дератизация. Кроме того, именно ночью, после снятия напряжения с рельсов, метро становится очень оживленным местом, где работают многие службы предприятия и шум наверняка спугнет любого монстра.

Композитор-пианист Евгений Хмара проводит концерты в метро

Кроме крыс и мышей, продолжает ИИ, в метро можно встретить птиц, которые могут проникать в тоннели и оставаться там, пока не найдут выход.

Также в метро обитает большое количество насекомых, таких как тараканы, пауки и другие членистоногие, которые питаются органическими остатками и находят убежище в щелях и трещинах.

В редких случаях в метро могут встречаться и другие животные, такие как кошки или собаки, которые, возможно, искали там пищу или укрытие. При этом каких-то экзотических тварей в метро встретит нереально, так как правилами метрополитена запрещена перевозка рептилий, змей, обезьян и т.п, поэтому удрать от своих хозяев они не могут.

Существуют ли крысы-переростки?

Гигантские крысы существуют только в фантастических романах и интернет-фейках. Некоторое время назад соцсети взорвало фото крысы необъятных размеров, найденной рабочим в кустах жилого комплекса в Лондоне.

Крыса, якобы пойманная в Лондоне

Утверждалось, что длина грызуна была около 122 сантиметров. Однако позже выяснилось, что на самом деле крыса была намного короче, "всего" в 30 см при весе в два кг. Все дело было в правильно выбранной перспективе во время съемки.

