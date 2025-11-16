Почему вы не найдете урну для мусора в киевском метро: есть сразу несколько причин
-
-
Мусорки не устанавливают в метро ради самих же пассажиров
На платформах метрополитена в Киеве нет ни одной урны для мусора. Их не устанавливают для безопасности пассажиров.
На станциях закрытого типа урны для мусора, скорее всего, никогда не появятся. О причинах таких радикальных шагов пишет "Телеграф".
Что нужно знать
- Урн в метро не ставят из-за возможных пожаров
- В емкости можно легко спрятать взрывчатку
- Мусор может спровоцировать антисанитарию
Мусор, который выбрасывают пассажиры, может легко воспламениться и стать причиной нешуточного пожара. Именно такой возник на станции "Kings Cross St Pancras" в Лондоне. В ноябре 1987 года кто-то бросил на деревянный эскалатор спичку, которая спровоцировала огонь. В результате погиб 31 человек, а еще 100 человек были доставлены в больницы, при этом 19 получили тяжелейшие ранения.
Также урны не устанавливаются в метро в целях предупреждения возможных терактов. Бак для мусора в общественном месте с большой проходимостью является удобным местом для закладывания взрывного устройства.
В 1977 году на перегоне между станциями "Измайловская" и "Первомайская" в Москве взорвалась бомба, заложенная в урну. Тогда погибли 7 человек, а 40 получили ранения. После этого стационарные корзины были убраны.
Кроме того, метро в последнее время является местом, где киевляне и гости столицы могут в безопасности переждать российские атаки на Киев.
При этом, если установить в подземке даже несколько баков, они наверняка очень быстро наполнятся разнообразным мусором. И поскольку убирать массу отходов с подземных помещений регулярно и централизовано проблематично, очень скоро там появятся вонь и крысы.
