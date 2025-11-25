Фото дня. Як діти спали біля турнікетів метро під час атаки на Київ

РФ била по столиці дронами, "Кинджалами" і не тільки

Вночі 25 листопада Росія атакувала Київ та Україну. Чимало киян під час цього удару перебували в укриттях та метро, куди спустився і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він зробив кілька світлин, одна з яких найкраще демонструє сучасні реалії України.

На одному з фото видно, як люди настелили собі матраци, каримати та лягли відпочивати просто в метро. Адже вже наперед здогадувались — атака буде довгою, а ночувати вдома небезпечно.

Найбільше в очі впадає те, що маленька дитина з мамою відпочиває в метро, коли в Києві гримлять потужні вибухи. Цей знімок добре демонструє те, що вже понад 3 роки українські діти по всій території країни вимушені дорослішати під вибухи та терор Росії. Фактично маленькі українці позбавлені нормального дитинства та занадто близько знайомі зі страхом.

Українці в метро під час атаки на Київ 25 листопада. Фото: Ян Доброносов

Для цих дітей в майбутньому звуки феєрверків чи літак будуть асоціюватись не з чимось хорошим, а з війною. Однак навіть такі важкі часи та сумні події не дають українцям занепадати духом. Це добре показує бабуся, що стоїть на фото зліва. Літня жінка з кимось розмовляє в метро під час російської атаки та посміхається. Це може здатись дуже дивним, адже посміхатись під час вибухів може не кожен.

Однак ця посмішка літньої пані насправді демонструє незламність українців, які навіть в найтемніші часи можуть знайти світло та привід для радості. А це дуже важливо.

