Оскандалилась с флагом: стало известно, закончилась ли история с работницей суда в Киеве

Анастасия Мокрик ,
Анастасия Мырзак
Анастасия Мырзак. Фото Коллаж "Телеграфа"

С декларацией девушки также был обнаружен интересный факт

Бывшая работница Святошинского суда Киева Анастасия Мырзак после громкого скандала из-за фото с нацистским флагом в соцсетях буквально исчезла с радаров. "Телеграф" решил узнать, что с ней произошло дальше и последовало ли наказание за ее поведение.

С этими вопросами наше издание обратилось к руководителю Аппарата Святошинского районного суда города Киева Екатерине Роганьковой.

По ее словам, Мырзак была сначала отстранена от исполнения обязанностей, а после этого уволена. Основанием стал пункт 4 части 1 статьи 87 Закона Украины "О государственной службе". То есть, речь идет об увольнении за совершение дисциплинарного проступка.

Отдельный интерес вызывает вопрос о декларации Мырзак после увольнения, поскольку в официальных реестрах ее нет.

Мы это контролируем. Если я не ошибаюсь, она при увольнении не подала (декларацию, — Ред.). Ежегодные декларации и декларации после увольнения мы еще мониторим сейчас и будем реагировать. Но после увольнения она не подала. Было направлено сообщение в НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции, — Ред.)

сказала Роганькова.

При этом в суде сейчас не знают ничего о жизни Мырзак и о том, где она находится.

Остается неизвестным и то, получила ли бывшая работница суда наказание по уголовному производству. Уголовный кодекс предусматривает ограничение или лишение свободы от 5 до 10 лет для представителей власти за распространение коммунистической, нацистской символики по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины.

Еще 11 августа 2025 года в пресс-службе Святошинского суда Киева сообщали, что по факту выявления публикации фотографии с нацистской символикой руководством суда приняты неотложные меры реагирования. Было открыто уголовное производство по факту вышеуказанной статьи.

"Суд категорически осуждает любые проявления пропаганды нацизма и использования запретной символики. Такие действия неприемлемы для работника судебной системы Украины и несовместимы с принципами государственной службы", — говорилось в сообщении.

Предыстория

Скандал вспыхнул 10 августа 2025 года после того, как секретарь судебного заседания Анастасия Мырзак опубликовала несколько "сторис" в своем Instagram.

Внимание привлекла фотография, на которой Мырзак позировала с сигаретой в зубах, держа в руках государственный военный флаг Третьего Рейха — неофициальное название нацистской Германии, существовавшее в период господства Адольфа Гитлера. Скандальная "сторис" исчезла с ее страницы уже через пять минут после публикации, а девушка закрыла свой профиль от посторонних. Однако впоследствии она открыла страницу и принялась активно публиковать скриншоты публикаций о себе и отвечать на критические комментарии посетителей ее страницы.

Фото Анастасии Мырзак
Позже она опубликовала фото того же флага, только дома. Впрочем, через несколько минут снова удалила снимок. Однако скриншот фото попал в распоряжение "Телеграфа".

Фото Анастасии Мырзак
В полиции Киева подтвердили, что возбуждено уголовное производство из-за демонстрации нацистской символики. Ведомости внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики). В рамках следствия флаг изъяли как вещественное доказательство.

В то же время на сайте Watchers.media в августе 2025 года, сразу после инцидента, связались с матерью Анастасии Мырзак — Оксаной Мырзак. Она работает в управлении социальной защиты населения Макаровской районной государственной администрации.

"Скажу, что она совершила большую ошибку, но она не знала, что нельзя с такой (нацистской символикой – ред) выкладывать [фото]. В принципе это все было под хмельком, но больше она таким ничем провокационным не занималась. Это больше по глупости было сделано, это большая ошибка. Она уже давно работает в суде, у нее все хорошо получалось. Я спросила ее вчера, для чего она все это выложила… Сказала, что не знала, что этого делать нельзя", — отметила Оксана Мырзак.

Сама же Мырзак после огласки в СМИ столкнулась с волной негатива в сети. Но по ее реакции в комментариях незаметно, что она о чем-то сожалеет или считает свои поступки неправильными.

Скриншот комментариев в сети
Уже не первый случай?

Есть и не менее интересный факт, который удалось разыскать журналистам. В 2019 году Анастасия Мырзак (или тезка работницы суда) привлекалась к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах (ч. 1 ст.178 КУоАП).

Скриншот с сайта суда
В постановлении Макаровского райсуда Киевской области указано, что около 23:00 в Макарове Киевской области девушка в состоянии сильного опьянения находилась вблизи отделения полиции, чем "оскорбила общественную мораль и человеческое достоинство". Суд признал ее виновной, но вынес только предупреждение, заставив заплатить судебный сбор – 384 гривны.

При этом, Оксане Мырзак не известно, привлекалась ли ее дочь раньше к административной ответственности.

Скриншот с сайта суда
#Скандал #Суд #Декларация #Анастасия Мырзак