10 лет с конфискацией? Что на самом деле грозит любительнице нацистских флагов

Работница Святошинского районного суда хвасталась нацистской символикой. "Телеграф" выяснял, какой срок ей грозит

Работнице киевского суда, опубликовавшей фото с нацистским флагом, грозит серьезное наказание. Полиция уже начала уголовное производство по статье о распространении запрещенной символики, а юристы объясняют, что сам факт такого расследования может стать причиной ее увольнения.

Речь идет о секретарше судебного заседания Святошинского суда Киева Анастасии Мирзак, которая оскандалилась из-за публикации в социальных сетях. Она обнародовала в Instagram фото, где позирует с военным флагом нацистской Германии. "Телеграф" обратился к известному юристу Ростиславу Кравцу для объяснений, могут ли Мирзак привлечь к уголовной ответственности, и какой срок ей грозит.

Мирзак грозит серьезное наказание

По словам Ростислава Кравца, для привлечения к уголовной ответственности ключевым будет доказать цель, с которой девушка выкладывала фото.

"Важно, с какой целью она выкладывала это фото. Конечно, здесь есть основания для привлечения, и в том числе к уголовной ответственности за распространение и пропаганду запрещенной символики. Однако доказать, что это была пропаганда, можно только исключительно в рамках экспертизы. Если она подтвердит наличие состава преступления, женщине могут выдвинуть подозрение", — пояснил он.

Юрист добавил, что привлечение к ответственности является прямым основанием для увольнения с работы.

Поскольку девушка является представителем власти, наказание для нее может быть строже. Закон (статья 436 Уголовного кодекса Украины) предусматривает за такие действия, совершенные повторно или представителем власти, лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с возможной конфискацией имущества.

Статья 436 Уголовного кодекса Украины

"К сожалению, это уже не первый случай, когда представители судебной ветви власти тем или иным образом оправдывают распространение нарративов Гитлера", Ростислав Кравец

По его словам, один из членов Высшего совета правосудия публично в Большой палате сказал, что Гитлер был бы лучше для Украины, чем Сталин.

А что говорят в полиции

В полиции Киева подтвердили, что возбуждено уголовное производство из-за демонстрации нацистской символики. Правоохранители говорят, что во время мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация, на которой 23-летняя киевлянка позирует с нацистским флагом.

Ведомости внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики). В рамках следствия флаг изъяли как вещественное доказательство. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Предыстория скандала

Скандал вспыхнул после того, как секретарша судебного заседания Анастасия Мирзак опубликовала несколько "сторис" в своем Instagram. Сначала появилось фото, где она отдыхала на природе в компании друзей.

Однако внимание привлекла другая фотография. На ней Мирзак позировала с сигаретой в зубах, держа в руках государственный военный флаг Третьего Рейха — неофициальное название нацистской Германии, существовавшее в период господства Адольфа Гитлера. Скандальная "сторис" исчезла с ее страницы уже через пять минут после публикации, а девушка закрыла свой профиль от посторонних. Однако впоследствии она открыла страницу и принялась активно публиковать скриншоты публикаций о себе и отвечать на критические комментарии посетителей ее страницы.

Анастасия Мирзак — фото из Инстаграм

Флаг кригсмарине – немецкого фашистского военно-морского флота

Позже она опубликовала фото того же флага, только дома. Впрочем, через несколько минут снова удалила снимок. Однако скриншот фото попал в распоряжение "Телеграфа".

Мирзак опубликовала второе фото. Скриншот из Инстаграмм

Кстати, лицо с такой же фамилией, именем и отчеством уже привлекалось к ответственности за пребывание в пьяном виде в общественном месте.

Запись в реестре "Судебная власть Украины" по Мирзаку Анастасии

Тогда суд применил к ней меру влияния посредством предупреждения.

Скриншот дела в ЕГССР

