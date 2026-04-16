Оскандалилася з прапором: стало відомо, чи завершилася історія з працівницею суду в Києві

Колишня робітниця Святошинського суду Києва Анастасія Мирзак після гучного скандалу через фото із нацистським прапором у соцмережах буквально зникла з радарів. "Телеграф" вирішив дізнатися, що з нею сталося далі і чи було покарання за її поведінку.

З цими питаннями наше видання звернулося до керівника Апарату Святошинського районного суду міста Києва Катерини Роганькової.

За її словами, Мирзак спочатку відсторонили від виконання обов’язків, а після цього звільнили. Підставою став пункт 4 частини 1 статті 87 Закону України "Про державну службу". Тобто йдеться про звільнення за скоєння дисциплінарного проступку.

Окремий інтерес викликає питання про декларацію Мирзак після звільнення, оскільки в офіційних реєстрах її немає.

Ми це контролюємо. Якщо я не помиляюся, вона під час звільнення не подала (декларацію, — Ред.). Щорічні декларації та декларації після звільнення ми ще моніторимо зараз і реагуватимемо. Але після звільнення вона не подала. Було направлено повідомлення до НАЗК (Національне агентство із запобігання корупції, — Ред.) сказала Роганькова.

При цьому в суді зараз не знають нічого про життя Мирзак і про те, де вона знаходиться.

Залишається невідомим і те, чи колишня працівниця суду отримала покарання з кримінального провадження. Кримінальний кодекс передбачає обмеження чи позбавлення волі від 5 до 10 років для представників влади за поширення комуністичної, нацистської символіки за ч. 1 ст. 436-1 КК України.

Ще 11 серпня 2025 року у пресслужбі Святошинського суду Києва повідомляли, що за фактом виявлення публікації фотографії з нацистською символікою керівництво суду вжило невідкладних заходів. Було відкрито кримінальне провадження за фактом вищевказаної статті.

"Суд категорично засуджує будь-які прояви пропаганди нацизму та використання забороненої символіки. Такі дії неприйнятні для працівника судової системи України та несумісні з принципами державної служби", — йшлося у повідомленні.

Передісторія

Скандал спалахнув 10 серпня 2025 року після того, як секретар судового засідання Анастасія Мирзак опублікувала декілька "сторіс" у своєму Instagram.

Увагу привернула фотографія, на якій Мирзак позувала з сигаретою в зубах, тримаючи в руках державний військовий прапор Третього Рейху — неофіційна назва нацистської Німеччини, яка існувала під час панування Адольфа Гітлера. Скандальна "сторіс" зникла з її сторінки вже за п’ять хвилин після публікації, а дівчина закрила свій профіль від сторонніх. Однак згодом вона відкрила сторінку та почала активно публікувати скріншоти публікацій про себе та відповідати на критичні коментарі відвідувачів її сторінки.

Пізніше вона опублікувала фото того ж самого прапора, тільки вдома. Втім, за кілька хвилин знову видалила знімок. Проте скріншот фото потрапив у розпорядження "Телеграфа".

У поліції Києва підтвердили, що було порушено кримінальне провадження через демонстрацію нацистської символіки. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки). У рамках слідства прапор вилучили як речовий доказ.

У той же час на сайті Watchers.media у серпні 2025 року, одразу після інциденту, зв’язалися з матір’ю Анастасії Мирзак — Оксаною Мирзак. Вона працює в управлінні соціального захисту населення Макарівської районної державної адміністрації.

"Скажу, що вона зробила велику помилку, але вона не знала, що не можна з такою (нацистською символікою — ред) викладати [фото]. В принципі це все було напідпитку, але більше вона таким нічим провокаційним не займалася. Це більше по дурості було зроблено, це велика помилка. Вона вже давно працює у суді, у неї все добре виходило. Я спитала її вчора, навіщо вона все це виклала… Сказала, що не знала, що цього робити не можна", — зазначила Оксана Мирзак.

Сама ж Мирзак після розголосу у ЗМІ зіткнулася з хвилею негативу у мережі. Але за її реакцією у коментарях непомітно, що вона про щось шкодує чи вважає свої вчинки неправильними.

Вже не перший випадок?

Є не менш цікавий факт, який вдалося розшукати журналістам. У 2019 році Анастасія Мирзак (або тезка робітниці суду) притягувалася до адміністративної відповідальності за розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях (ч. 1 ст.178 КУпАП).

В ухвалі Макарівського райсуду Київської області зазначено, що близько 23:00 у Макарові на Київщині дівчина в стані сильного сп’яніння перебувала поблизу відділення поліції, чим "образила громадську мораль і людську гідність". Суд визнав її винною, але виніс лише попередження, змусивши сплатити судовий збір – 384 гривні.

При цьому Оксані Мирзак не відомо, чи притягувалася її дочка раніше до адміністративної відповідальності.

