Разные и на слух, и на вид: как отличить реактивный "Шахед" от обычного (инфографика)

Реактивные БПЛА двигаются в Украину прямо с завода

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В июле Россия атаковала нашу страну около 1500 реактивных "Шахедов", а за август количество летевших в Украину таких дронов уже превысило 2500.

"Телеграф" рассказывает, как их отличить от обычных и чем они опасны.

Реактивные дроны отличаются звуком

Как пояснил в эфире Эспрессо авиационный эксперт, кандидат технических наук в сфере беспилотных технологий Богдан Долинце, реактивный "Шахед" можно самостоятельно определить по звуку, который отличается от "Герани-2" с двигателем внутреннего сгорания.

"Если говорить именно о реактивных средствах, то они, с одной стороны, менее шумны, с другой — звук все-таки больше похож на звук крылатой ракеты", — сказал эксперт.

Он отметил, что характерным звуком может быть своеобразный свист, причиной которого является высокая скорость работы реактивного двигателя.

Издали обычный и реактивный "Шахед" очень похожи

Визуально реактивный "Шахед" сложно отличить от обычного, поскольку их планеры имеют схожие форму и размеры.

Главное отличие заключается в двигателе: обычный Shahed-136 оснащен поршневым мотором с толкающим винтом, а реактивная "Герань-3" — турбореактивным двигателем.

У российской "Герани-3" этот двигатель размещен открыто, тогда как у иранского Shahed-238 он спрятан внутри корпуса. На реактивную модификацию также указывают воздухозаборник и отсутствие винта в хвостовой части.

По данным Defense Express, характерной деталью Shahed-238 является воздухозаборник в виде треугольного углубления. Кроме того, под реактивный двигатель пришлось изменить форму хвостовой части аппарата.

Как отличить "Шахеды". Инфографика: "Телеграф"

В чем наибольшая опасность реактивного БПЛА

Долинце отметил, что главной особенностью таких дронов является значительно более высокая скорость по сравнению с моделями на ДВС. В то время как обычный "Шахед" двигается примерно со скоростью 180-200 км/ч, реактивные дроны способны разгоняться до 400-650 км/ч.

"Скорость таких реактивных средств в три-четыре раза выше, чем у обычного беспилотника типа "Шахед"", — добавил эксперт.

Именно из-за такой разности скоростей реактивные БПЛА труднее перехватывать. Если успех в борьбе с обычными "Шахедами" может составлять 95-98%, то для реактивных он оценивается примерно в 80%.

Реактивных дронов все больше

Как сообщил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, количество реактивных "Шахедов", которыми Россия атакует Украину, за месяц выросло по меньшей мере на 67% — с примерно 1500 до более чем 2500.

Бескрестнов также заявил, что реактивные "Шахеды" улетают в Украину "практически прямо с завода".

Напомним, Россия активно применяет новые крылатые ракетодроны "Бандероль" для ударов по Украине, постоянно совершенствуя их конструкцию даже после запуска в серийное производство.