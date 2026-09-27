Еще быстрее и смертоноснее: Россия атакует Украину новыми "Геранями"

РФ постоянно модернизирует свое оружие террора

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Российские оккупанты все чаще атакуют Украину с помощью модернизированных ударных БПЛА. На этот раз стало известно о применении врагом так называемых "Герань-5 К5".

Данные дроны для навигации используют технологии российской стратегической ракеты "Х-101". Об этом сообщает Telegram-канал "Полковник ГШ".

Главные особенности новой модификации Герань-5 К5

Навигация по снимкам местности: Дрон оборудован модулем оптико-электронной коррекции спектра (DSMAC), аналогичным тому, что используется в крылатых ракетах Х-101, что позволяет осуществлять навигацию по эталонному изображению земной поверхности.

Дрон оборудован модулем оптико-электронной коррекции спектра (DSMAC), аналогичным тому, что используется в крылатых ракетах Х-101, что позволяет осуществлять навигацию по эталонному изображению земной поверхности. Измененный корпус: Модифицированная версия получила новый фюзеляж.

Модифицированная версия получила новый фюзеляж. Высокая скорость: Из-за повышенной скорости полета (по сравнению с "Герань-4" и базовой "Герань-5") эти дроны часто ошибочно принимают за малогабаритные крылатые ракеты типа "Дань-Т".

РФ начала применять "Герань-5 К5"/Фото: t.me/war_home

РФ начала применять "Герань-5 К5"/Фото: t.me/war_home

РФ начала применять "Герань-5 К5"/Фото: t.me/war_home

Дронопорт Цимбулово — это крупный российский военный комплекс в Орловской области, предназначенный для хранения и запуска ударных беспилотников/Фото: t.me/war_home

По информации российских пропагандистов, ВС РФ начали применять ударные беспилотники, с установленной на них системой автономной оптической навигации "Сусанин".

Назначение: Российская система автономной оптической навигации для беспилотников, в частности реактивных БПЛА семейства "Герань".

Российская система автономной оптической навигации для беспилотников, в частности реактивных БПЛА семейства "Герань". Принцип работы: Навигация строится на сравнении изображения земной поверхности (подстилающей поверхности).

Навигация строится на сравнении изображения земной поверхности (подстилающей поверхности). Автономность: Позволяет дронам удерживать маршрут и выполнять полетное задание без GPS и связи с оператором.

Позволяет дронам удерживать маршрут и выполнять полетное задание без GPS и связи с оператором. Защита от РЭБ: Ориентация по визуальным ориентирам делает беспилотники устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.

Возможно ли перемирие уже в ближайшее время?

Напомним, РФ запускает по Украине целіе рои ударных дронов. Для этого они используют технологию Mesh-модемов.