Еще быстрее и смертоноснее: Россия атакует Украину новыми "Геранями"
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РФ постоянно модернизирует свое оружие террора
Российские оккупанты все чаще атакуют Украину с помощью модернизированных ударных БПЛА. На этот раз стало известно о применении врагом так называемых "Герань-5 К5".
Данные дроны для навигации используют технологии российской стратегической ракеты "Х-101". Об этом сообщает Telegram-канал "Полковник ГШ".
Главные особенности новой модификации Герань-5 К5
- Навигация по снимкам местности: Дрон оборудован модулем оптико-электронной коррекции спектра (DSMAC), аналогичным тому, что используется в крылатых ракетах Х-101, что позволяет осуществлять навигацию по эталонному изображению земной поверхности.
- Измененный корпус: Модифицированная версия получила новый фюзеляж.
- Высокая скорость: Из-за повышенной скорости полета (по сравнению с "Герань-4" и базовой "Герань-5") эти дроны часто ошибочно принимают за малогабаритные крылатые ракеты типа "Дань-Т".
По информации российских пропагандистов, ВС РФ начали применять ударные беспилотники, с установленной на них системой автономной оптической навигации "Сусанин".
- Назначение: Российская система автономной оптической навигации для беспилотников, в частности реактивных БПЛА семейства "Герань".
- Принцип работы: Навигация строится на сравнении изображения земной поверхности (подстилающей поверхности).
- Автономность: Позволяет дронам удерживать маршрут и выполнять полетное задание без GPS и связи с оператором.
- Защита от РЭБ: Ориентация по визуальным ориентирам делает беспилотники устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.
Напомним, РФ запускает по Украине целіе рои ударных дронов. Для этого они используют технологию Mesh-модемов.