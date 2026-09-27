Укр

Еще быстрее и смертоноснее: Россия атакует Украину новыми "Геранями"

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
"Герань-5" Новость обновлена 27 сентября 2026, 20:18
"Герань-5". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

РФ постоянно модернизирует свое оружие террора

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Российские оккупанты все чаще атакуют Украину с помощью модернизированных ударных БПЛА. На этот раз стало известно о применении врагом так называемых "Герань-5 К5".

Данные дроны для навигации используют технологии российской стратегической ракеты "Х-101". Об этом сообщает Telegram-канал "Полковник ГШ".

Главные особенности новой модификации Герань-5 К5

  • Навигация по снимкам местности: Дрон оборудован модулем оптико-электронной коррекции спектра (DSMAC), аналогичным тому, что используется в крылатых ракетах Х-101, что позволяет осуществлять навигацию по эталонному изображению земной поверхности.
  • Измененный корпус: Модифицированная версия получила новый фюзеляж.
  • Высокая скорость: Из-за повышенной скорости полета (по сравнению с "Герань-4" и базовой "Герань-5") эти дроны часто ошибочно принимают за малогабаритные крылатые ракеты типа "Дань-Т".
РФ начала применять Герань-5 К5
РФ начала применять "Герань-5 К5"/Фото: t.me/war_home
РФ начала применять Герань-5 К5
РФ начала применять "Герань-5 К5"/Фото: t.me/war_home
РФ начала применять Герань-5 К5
РФ начала применять "Герань-5 К5"/Фото: t.me/war_home
Дронопорт Цимбулово — это крупный российский военный комплекс в Орловской области, предназначенный для хранения и запуска ударных беспилотников
Дронопорт Цимбулово — это крупный российский военный комплекс в Орловской области, предназначенный для хранения и запуска ударных беспилотников/Фото: t.me/war_home

По информации российских пропагандистов, ВС РФ начали применять ударные беспилотники, с установленной на них системой автономной оптической навигации "Сусанин".

  • Назначение: Российская система автономной оптической навигации для беспилотников, в частности реактивных БПЛА семейства "Герань".
  • Принцип работы: Навигация строится на сравнении изображения земной поверхности (подстилающей поверхности).
  • Автономность: Позволяет дронам удерживать маршрут и выполнять полетное задание без GPS и связи с оператором.
  • Защита от РЭБ: Ориентация по визуальным ориентирам делает беспилотники устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.
Возможно ли перемирие уже в ближайшее время?

Напомним, РФ запускает по Украине целіе рои ударных дронов. Для этого они используют технологию Mesh-модемов.

Теги:
#Украина #Россия #Война #БПЛА #Герань