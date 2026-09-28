Люди прыгали из окон: Россия уничтожила Национальную академию наук в Киеве (репортаж Яна Доброносова)

После удара здание охватил огонь

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В центре Киева после попадания российского беспилотника вспыхнул пожар в здании Национальной академии наук Украины. Люди, которые оказались внутри, пытались выбраться через окна.

На месте работают спасатели, которые тушат огонь. По предварительным данным, есть погибшая и пострадавшие. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов находится на месте происшествия и фиксирует последствия удара.

Российский БПЛА "Герань-5" целенаправленно ударил по зданию Национальной академии наук Украины в центре Киева.

Люди оказались заблокированными в здании и пытаются выбраться через окна, спасаясь от пожара.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по зданию.

"Российский удар по зданию украинской Академии наук. Сейчас продолжается спасательная операция, тушат пожар, ищут людей, которые могли находиться в здании. Все службы задействованы", — говорится в сообщении.

Также он отметил, что Россия должна отвечать за все это и ощущать реальные последствия.

По словам Владимира Зеленского, сегодня в Киеве также были атакованы фармацевтическая компания и АЗС, в Днепре — бизнес-центр, а в других городах — гражданские предприятия и объекты связи.

Спасатели тушат пожар. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Спасатели тушат пожар. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Спасатели тушат пожар. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеского удара. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеского удара. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеского удара. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеского удара. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Спасатели тушат пожар. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеского удара. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Спасатели на месте удара Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеского удара. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Спасатели тушат пожар. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Спасатели тушат пожар. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеского удара. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Спасатели тушат пожар. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне не прекращают террор Киева.