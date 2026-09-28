Огонь охватил здание: как выглядит больница в центре Киева после удара россиян (репортаж Яна Доброносова)

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В понедельник, 28 сентября, россияне нанесли удар по медицинскому центру "Добробут" на Олимпийской в Киеве. Загорелся сильный пожар.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и зафиксировал последствия вражеской атаки на камеру. Напротив больницы расположен Конституционный суд Украины.

На кадрах видно, как пылает здание и расположенные рядом авто. В результате пожара отрываются части сооружения и падают вниз. В небо поднимается черный столб дыма.

Горит больница в центре Киева

Работники ГСЧС пытаются потушить огонь и спасти пострадавших. Информации о количестве погибших и раненых пока нет.

Напомним, в центре Киева после попадания российского беспилотника также вспыхнул пожар в здании Национальной академии наук Украины. Оказавшиеся внутри люди пытались выбраться через окна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне не прекращают террор Киева. Вечером в субботу, 26 сентября, российские войска в очередной раз атаковали Киев и попали в здание.