Огонь охватил здание: как выглядит больница в центре Киева после удара россиян (репортаж Яна Доброносова)
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Сейчас находиться рядом очень опасно
В понедельник, 28 сентября, россияне нанесли удар по медицинскому центру "Добробут" на Олимпийской в Киеве. Загорелся сильный пожар.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и зафиксировал последствия вражеской атаки на камеру. Напротив больницы расположен Конституционный суд Украины.
На кадрах видно, как пылает здание и расположенные рядом авто. В результате пожара отрываются части сооружения и падают вниз. В небо поднимается черный столб дыма.
Работники ГСЧС пытаются потушить огонь и спасти пострадавших. Информации о количестве погибших и раненых пока нет.
Напомним, в центре Киева после попадания российского беспилотника также вспыхнул пожар в здании Национальной академии наук Украины. Оказавшиеся внутри люди пытались выбраться через окна.
Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне не прекращают террор Киева. Вечером в субботу, 26 сентября, российские войска в очередной раз атаковали Киев и попали в здание.